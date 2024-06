"NI KIŠOBRANI NEĆE POMOĆI, DO VIKENDA SE OČEKUJU OZBILJNIJE NEPOGODE" Meteorolog Todorović: Tek od OVOG datuma idu vrućine!

Do subote se savetuje kišobran, a nakon nje nas očekuju sunčani dani s obzirom na to da će u ponedeljak biti do 35 stepeni.

Vreme je nestabilno, a pojedini meteorolozi tvrde da će se u noći između četvrka (13. jun) i petka temperature toliko spustiti da možemo očekivati gotovo zimsko vreme.

Detaljnije o temperaturi do kraja ove nedelje, za jutarnji program Kurir televizije, pričao je meteorolog Nedeljko Todorović.

02:20 NI KIŠOBRANI NEĆE POMOĆI, ZA VIKEND SE OČEKUJU OZBILJNIJE NEPOGODE Meteorolog Todorović: Tek od OVOG datuma idu vrućine!

- Danas, pa do petka, očekuje nas veoma promenljivo vreme sa čestom pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Uglavno je to lokalnog karaktera, a moguće je da negde bude kratkotrajna vremenska nepogoda sa jakim pljuskom i gradom, a temperatura će biti oko prosečnih, osim na krajnjem jugu, gde bi i danas dostigla nepunih 30 stepeni, a u ostalim delovima će biti između 22 i 27 stepeni - započeo je meteorolog, pa nastavio:

- U petak će i na jugu biti sveže za dodatna dva do tri stepena. Od subote sledi razvedravanje, sunčano vreme, porast temperature, pa će od nedelje (16. jun) do 21. juna biti toplija varijanta vremena sa temperaturama iznad 30, pa skoro do 35 stepeni, dok bi u planinskim predelima bila kiša, veoma slabog inteziteta. Kišobrani ne pomažu kada je pljusak u pitanju, pa je tokom vikenda najbolje sačekati 15 minuta da prođe. Sami

Kurir.rs

