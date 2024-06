"OPET BI TREBALO VRATITI AKCIJU RAZORUŽAVANJA, KO ZNA KOLIKO JE JOŠ ORUŽJA OSTALO" Stručnjaci: Posle svakog rata obnove se zalihe

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Nenad S. zbog sumnje da je u prethodnom periodu upućivao pretnje supruzi. On je neovlašćeno držao dva pištolja, pušku, gasni pištolj i veću količinu municije različitog kalibra.

Policija je u garaži stana u kojem živi pronašla automatsku pušku marke “zastava”, čije držanje je zabranjeno građanima. Ovo nije usamljen slučaj, da se tokom hapšenja otkrije arsenal neprijavljenog oružja.

Prošlo je nešto više od godinu dana od akcije razoružavanja Srbije nakon dva masovna ubistva.Tada je saopšteno da je broj oružja smanjen za oko 190.000 komada.

Voditeljka Pulsa Srbije na Kurir televiziji Anastasija Čanović ugostila je ovim povodom urednika portala Oružje online Branka Bogdanovića i Dejana Radenkovića, nekadašnjeg funkcionera MUP-a.

- Srbe bije glas da su narod koji voli oružje i da u svom posedu imaju na žalost i to nelegalno oružje koje vrlo često bude i predmet nekog izvršenja krivičnog dela. Svedoci smo toga da je unazad u prethodnom periodu više puta bilo ovakvih akcija, pozivani su građani da predaju nelegalno oružje bez ikakvih sankcija i uvek su one urodile plodom, ali nažalost još uvek se veliki broj oružja nalazi u posedu građana iako nije registrovano - započeo je Radenković i napravio razliku među oružjem koje poseduju građani:

- Imamo dve vrste oružja, ono koje je registrovano i koje se vrlo retko pojavljuje kao predmet izvršenja krivičnog dela, ali i ona tamna brojka nekegalnog, koja se ne zna. Naravno, to je posledica i ovih ratova koji su se dešavali u prethodnom periodu gde je veliki broj tih cevi nestao iz kasarni i iz drugih vojnih objekata na teritoriji bivše Jugoslavije.

Drugi sagovornik Kurir televizije govorio je o mogućnosti da se ponovo uvede akcija razoružavanja.

- Naša tragedija je upravo to što smo mi stalno prolazili kroz periode ratova nakon kojih je na terenu ostavljena velika količina oružja. Ne zaboravimo da je to na neki način već tradicija, jer počevši od srpsko-turskih ratova, preko Prvog svetskog rata i tako dalje, u narodu je ostao veliki broj oružja. Ranije je država imala jedan drugačiji princip prikupljanja tog oružja, naime bili su raspisivani oglasi po kome je vojska otkupljivala to oružje. Posle tragičnih devedesetih godina, znamo da su ogromne količine ostale i oni su bili pristupačni svakom, ne samo kriminalcima - objasnio je Bogdanović i nastavio:

- U tom trenutku je došlo i do neselektivne podele, tako da je ono ostavljalo i u ruke ljudi koji nisu iz krimogene zone, znači obični ljudi, i ono je tu i ostalo. Mi smo došli do jedne apsurdne situacije, da je ova poslednja akcija koja je bila jako uspešna, ali da ogroman broj naoružanja nije predat. Po meni, ne bi trebalo ni prekidati akciju, oružje je dostupno gotovo svakom i veliko je pitanje kako rešiti taj problem

