GENERALNI DIREKTOR TELEKOMA LUČIĆ: 5G tehnologija od sledeće godine prisutna i u Srbiji

Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je danas da će korisnici te kompanije od ove nedelje moći da koriste 5G tehnologiju u Nemačkoj, dok će u Srbiji ta tehnologija biti puštena sledeće godine. On je rekao da je tom tehnologijom već prekrivreno preko 50 odsto teritorije Crne Gore i da će svi oni koji budu letovali u toj zemlji moći da probaju "moćnu 5G mrežu".

"Mi ćemo da napravimo stvarno izvrsnu kvalitetnu 5G mrežu i svi su nas prepoznali kao najbitnijeg operatera zapadnog Balkana za razvoj 5G-a. Mi smo spremni vrlo brzo ćemo tom mrežom da pokrijemo teritoriju Srbije", rekao je Lučić za televiziju Hepi.

On je naglasio da će 5G mreža i veštačka inteligencija biti glavni nosioci budućeg razvoja u sledećih 15 godina i one će jedna drugu dopunjavati, jer će, kako je objasnio 5G putem raznih senzora komunikacije omogućiti primenu veštačke inteligencije u različitim industruijskim granama. "Do Expa 2027, mi ćemo uraditi kvalitetno pokrivanje 5G u Srbiji", rekao je Lučić.

On je pozvao i mlade ljude da se bave veštačkom inteligencijom jer, kako je naglasio tu postoji niz ideja i to će biti osnova razvoja čitavog industrijskog sveta.

Podsetio je i da građani u svim poslovnicama te kompanije u zemlji i u dijaspori mogu da kupe srpski TAG uređaj za plaćanje putarine na autoputevima kroz Srbiju, Severnu Makedoniju i Crnu Goru, naglašavajući da je interesovanje građana veliko.

Govoreći o rezultatima koje je ostvario Telekom Srbije, Lučić je rekao da je prošla godina, bila prva godina kada je ta kompanija napravila prihod veći od dve milijarde i operativni profit veći od milijardu evra, mada nam je i neto profit na kraju kao grupi bio preko 400 miliona evra, što je ubedljivi rekord. "U ovoj godini već prvi kvartal je preko 10 odsto bolji nego prošle rekordne godine. Moram da istaknem prošle godine kao jedan veliki poslovni potez je što smo postavili odličnu relaciju sa najjačim finansijskim institucijama, Bank of America, Deutsche Bankom, Švetskom bankom, EBRD i time smo na jedan dobar način napravili diversifikaciju sredstava koje su nam potrebna za razvoj", rekao je on.

Lučić je dodao i da je Telekom značajno povećan broj korisnika mobilne telefonije, interneta i multimedije, ističući da ta kompanija posluje na trštima preko pola milijarde stanovnika i da se proširila na tržišta gde su ljudi s najvećom platnom moći, kao i gde je prihod po korisniku značajnije veći, a ima i proizvod koji u startu traži nekoliko miliona ljudi.

