"DOKLE VIŠE DA SE ĆUTI, SVAKI DAN MUČE NASTAVNIKE" Advokat Kovač: Videćemo kako će se nasilnici ponašati kad im zaprete zatvorom

Profesorku muzičkog iz osnovne škole Vasa Pelagić u Beogradu i članicu Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Aleksandru Stanković napao je učenik šestog razreda, najpre verbalno, a onda i fizički.

foto: Kurir televizija

I upravo zbog ovakvih incidenata najavljene su izmene krivičnog zakona koje bi prosvetnim radnicima trebalo da pruže veću zaštitu, kao onu koju trenutno imaju advokati.

Može li zakon da reši ovaj gorući problem i kako smo došli u situaciju da nešto što je u prošlosti bilo nezamislivo sada postane naša svakodnevica u školama voditeljka Pulsa Srbije Anastasija Čanović pitala je goste, predsednika Foruma srednjih stručnih škola Milorada Antića i advokata Marka Kovača.

foto: Kurir televizija

- Sva četiri reprezentativna sindikata zajedno deluju i pre razgovora sa ministarstvom i sa vladom, jedinstveno potpisuju listu zahteva. Što se tiče nasilja nad nastavnicima, tu su svi jedinstveni i svi žele da zaštite nastavnika. I protesti su raznorazno organizovani na nivou napada na nastavnike. Prvo je bilo u Bačkoj Palanci, pa, nakon toga, bio je protest u Beogradu. Ali vi morate da znate da pre toga postoji uzrok. Nije se taj učenik ponašao problematično samo sad, nego je i ranije pravio probleme u čitavoj školi. Svi ćute saginjući glavu pred problemima koji se dešavaju u školi - objašnjava Antić.

Advokat je precizirao šta u praksi predviđaju mere koje su na čekanju kad je reč o zaštiti prosvetnih radnika.

- Donošenje izmena i dopuna krivičnog zakonika svakako će uticati na generalnu prevenciju koja je suština cele ove priče. Dakle, taj strah od posledice koja može nastati kroz krivičnu pravnu zaštitu će uticati, bar je to moj lični stav, uticaće na maloletne učinioce, odnosno učenike da ne čine ta dela koja inače čine. Krivične sankcije za napad na prosvetnog radnika kretaće se od 3 meseca do 3 godine, drugi oblik je u slučaju nanošenja lake telesne povrede od 6 meseci do 5 godina i u slučaju teške telesne povrede ili napada na člana porodice od 1 do 8 godina - rekao je Kovač.

Kurir.rs

