"BILA SAM TRUDNA KAD SAM STUDIRALA PA SE NISAM VADILA NA STOMAK" Profesori se ovako ophode prema studentkinjama, vređaju, a onda..

Pojedine studentkinje koje su ostale trudne za vreme studija tvrde da ih profesori vređaju, gledaju s gađenjem i govore im da prekinu studije kad su već odbrale da budu majke.

U jednoj studentskoj grupi na društvenoj mreži Fejsbuk pokrenula se polemika nakon što je jedna devojka upitala članice koje su ostale trudne na studijama kako su se profesori i kolege ophodile prema njima.

- Za koleginice koje su trenutno trudne ili su bile trudne tokom studija, kako su vas profesori i kolege tretirali u tom periodu? Ne očekujem nikakav povlašćen tretman, naravno, ali pojedini profesori mi upućuju zgađene poglede, neke malo neprimerene komentare, itd - napisala je zabrinuta devojka, a ispod objave su se nizali komentari i reakcije.

Većina njih je imala pozitivno iskustvo, međutim, bilo je i onih devojaka koje su dobijale neprimerene komentare.

- Upućuju oni nesretnici koji misle da je jedini smisao života karijera - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Razumem te. Neka gleda svako svoja posla, tvoj život i ti odlučuješ šta ćeš da radiš, a ne drugi. Meni je profesorka jedna rekla da treba da prekinem studiranje jer sam se odlučila da postanem majka. Naravno da nisam to uradila, već sam taj ispit prebacila za sledeću godinu jer mi je rekla da moram da dolazim i na vežbe i predavanja. Ja se divim osobama koje se odluče da studiraju i budu majke, jako lepa stvar, ali i teška... Fakultet malo uspori, neće svako da izlazi u susret, ali se izboriš na kraju svakako. Uživaj u trudnoći i ništa se ne brini - savetovala je jedna devojka, dok je druga dodala:

- Kada sam sa prvim detetom bila trudna pauzirala sam, jer mi se trudnoća vodila kao visokorizična (nisam mogla da prisustvujem predavanjima i vežbama pola aprila i maj), neki profesori su mi izašli u susret i ipak mi dali potpis, a jedna profesorka mi je rekla da je i ona bila trudna kada je studirala pa se nije "vadila na trudnoću" pa sam taj predmet morala ponovo da slušam. Nisam izlazila na ispite trudna tada jer nisam smela. Za vreme druge trudnoće, pojedine kolege su mislile da sam svaki ispit položila "na stomak". Imala sam "privilegiju" da usmene ispite polažem među prvima i u suštini možda su me na nekim usmenim ispitima manje "cedili" nego ostale, ali to što su me pitali sam znala, pa sumnjam da su mi poklanjali osmice i devetke.

Jedna članica je napisala i da ona kao majka i kao neko ko radi na fakultetu podržava maksimalno trudinice.

- Doživela sam i negativne i pozitivne komentare od najbližih saradnika kada sam saopštila da sam trudna. Ti komentari više govore o tome koji ih daje nego o tebi. Imaj to na umu i ne dozvoli da negativni komentari utiču na tebe. Samo napred!

