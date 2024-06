NIJE HTEO DA MI SEČE NOGU, REKAO JE JA JE PREUZIMAM Danica za Kurir o lekarima koji su joj uništili karijeru: Ne gledam odbojku...

Odbojkašica Danica Ružić doživela je povredu kolena, nakon koje je otišla na rutinsku operaciju u jednu novosadsku privatnu kliniku. Ta operacija umalo je koštala života.

Zahvaljujući lekarima sa Vojno medicinske akademije, ona i dalje stoji na dve noge. Nakon njenog emotivnog gostovanja u studiu Kurir televizije ekipa Kurira je odlučila smo da je poseti na mestu koje je njoj najznačajnije.

- Videla sam kako mama plače u autu. Videla sam razočarenje. Ja sam najmlađa od četvoro dece i to je mnogo teško za jednog roditelja. Došla sam tu na VMA. Konzilijum je odlučio da se odmah seče noga. foto: Kurir televizija - Ortoped je rekao da se detetu odmah iseče noga kako bi preživela. Međutim, plastični hirurg profesor doktor Stepić bio je tu na konzilijumu i rekao je da zna da sam odbojkašica, da imam 17 godina, da ne želi da mi seče nogu, to je najmanji problem. I rekao je kako me preuzima.

Ovako je Danica ispričala svoju potresnu priču u emisiji Puls Srbije. A evo šta je rekla u Obrenovcu gde je njena prva ljubav počela:

- Odbojka je moja prva ljubav. Sva odricanja koja sam imala, to je bilo zbog odbojke. Sad, bez odbojke se osećam neispunjeno, kao da to nisam ja, kao da je jedan deo mene otišao. I mnogo mi teško pada to da se taj deo nikada neće vratiti, to mi je ono baš teško pada.

Danici se život promenio u jednom danu. Desile su se stvari koje nije očekivala. Ona se sa tim borila sama, uz pomoć svojih roditelja. A danas joj je jedina želja da ponovo potrči.

- Dosta me vuče kada gledam ove vežbe koje smo pre radili, mnogo me onako uhvati nostalgija i neka tuga, ne znam. Potrčala bih da mogu, ali prosto ne može. Moje telo ne može to da izdrži. Ne gledam odbojku previše zato što me uhvati tuga, plač, i prosto izbegavam da je gledam. To ne mogu i dalje da prebolim, jer mi je sve to sveže. I prosto i dalje ne znam šta osećam, da li mogu bez te odbojke, ili da ne odustajem i da se vratim na taj teren.

Odlazak kod psihoterapeuta danas ne treba da bude tabu tema. Danica ne krije da joj je u ovakvim trenucima potrebna stručna pomoć, jer se, kako i sama navodi, po prvi put bori sa veoma teškim emocijama.

- Duševni bol je dosta jači i teži. Prosto, kada gledam devojke, uhvati me neka tuga, postavljam stalno neka pitanja zašto se to meni moralo se desiti. Zatražila sam pomoć jer sam videla da padam totalno i da uopšte nisam ja. Prosto, ne prepoznajem više sebe, ni svoje telo, ništa, tako da duševna bol mi je dosta teža, dosta mi teže pada. Tu bol ja ne mogu da opišem. Prosto, kao kad bi malom detetu oduzeli omiljenu igračku bez koje ne može da zaspi. Evo, tako ću to da opišem. Meni su uzeli jedan deo mene, mislim, jedan deo mene. To mi je bila prva ljubav koju ja mislim da nikada neću prežaliti.

Bez obzira na to što više ne može da zaigra, ona često dolazi na treninge i gleda svoje drugarice i pruža im podršku. Kako sama kaže, ona želi da se vrati na teren i ponovo zaigra.

A kakav je Danica bila igrač ispričao je njen trener Nemanja Zekić.

- Ona je takav karakter i takva ličnost da ona bez sporta ne može. Imam neku poruku gde mi je napisala: "Naopako, bez odbojke je dosadno!" Teško je, vi sad ne možete da vidite nju, ona se i sad ovde dok sedi i čeka da mi ovo snimimo igra sa loptom. Ne može ona bez lopte i stalno lopte dolaze kod nje. Baš je voli lopta, tako da nadam se i ja da će ta njena želja da se ostvari, da ćemo da je vidimo ovde u nekoj drugoj ulozi.

Daničine prijateljice bile su tu za nju u ovim najtežim trenucima. One veruju da će se ona vratiti na teren i da će ponovo biti deo ekipe:

- Dana je jedan od mojih najboljih saigrača ikada, mogu da kažem slobodno. Ja sam sa njom i živela pre dve godine i mogu da kažem da imam samo reči hvale što se toga tiče. Uvek je bila tu za mene jer smo se zajedno odvojie od kuće kao veoma mlade mlade. Uvek je bila tu za mene kada god je bilo teško, nekako bile smo tu da utešimo jedna drugu. A što se tiče njene igre na terenu i njene podrške, to je bilo samo pozitivna energija. I kad se gubilo i kad se dobijalo, Dana je bila tu da podrži - rekla je Emilija Arsić, Daničina drugarica i saigračica.

Danica svakako planira da se rekreativno bavi odbojkom pod jednim uslovom:

- Ako uspem da savije koleno pod 90 stepeni, rekreativno ću se baviti odbijkom. Ja uvek verujem u sebe, zato verujem da sam zbog toga i preživala sve ovo. Izađeš na teren onda kada je najteže, e tada postaješ šampion!

Reč psihologa

O tome kako mladima pomoći da se vrate realnom životu i kako da prebrode traumu zbog činjenice da neće moći da se vrate svom omiljenom sportu nakon tragedije, govorila je u emisiji Puls Srbije Dragica Danilović, psiholog.

- Mi smo spominjali da se radi povredama, ali ovo je mnogo više od toga. Ovo je jedna životna trauma. Ova devojčica je doživela kršenje ljudskih prava i jako loše odnošenje doktora prema njoj. Potrebno je razraditi traumu i dovesti je do toga da prihvati realnost. Njima je najteže da prihvate to što im se desilo. Kad se ta realnost prihvati njima se otvaraju mnoge ideje. Ova devojka je pozitivna i hrabra i nju sigurno toliko leph stvari čeka u životu. Ona je na neki način izgubila identitet. Ona je i u školi verovatno prepoznavana kao odbojkašica i sada se to gubi. Sada treba da se povrati i onda sledi buđenje novih strasti, novih želja i novih snova.

