ŠOK! VODITELJKA U EMISIJI PROČITALA UŽASAN SEKSISTIČKI KOMENTAR NA NJEN RAČUN Njena emisija bila hit, ali pisali su STRAŠNE stvari

Čitamo, slušamo, pratimo, ali možda najgore od svega, učestvujemo na ovaj ili onaj način, najpre ne sprečavajući, a potom i posmatrajući nasilje na društvenim mrežama.

Pomocija knjige Hane Adrović, "Odgovor" inspirisala je ekipu Kurir televizije da u emisiji Puls Srbije pokrene ovu temu.

Gošće emisije bile su Hana Adrović i pevačica i influenserka Teodora Popovska.

- Od kada sam počela da radim emisiju "Nešto drugačije" što je bilo krajem 2017. godine bila sam vrlo vesela i raspoložena kada je to sve krenulo svojim tokom i postalo viralno. Onda je sve to poprimilo neki novi ton. Odjednom su se pojavili ljudi koji su odlučili da ispod mojih videa i fotografija ostavljaju različite seksističke komentare koje su svi u početku olako shvatali i govorili: "Jao ovo je baš zabavno i smešno." Od bliskih prijatelja sam dobijala pitanja zašto ja ne zaključam komentare i kako dozvoljavam ljudima da mi pišu takve stvari - rekla je Adrović i dodala:

- Ja, međutim, ne želim ni milimitar da se autocenzurištm zato što neko piše komentare kakve piše, ali sve je to u meni nekako sazrevlao. Nisam znala kako da odgovorim na to. Kada su se pojavili skrinšotovi takvih komentara u mimovima shvatila sam da ja postajem prepoznatljiva kao neko ko dobija komentare, a to nije bila ideja.

Kako bi dočarala kakve je poruke u komentarima primala, Hana je pročitala jedan od njih koji je uvrstila u knjigu, a koji glasi Hanice, istroši mi bojler!

- Možete misliti kakvih je sve tu bilo kometara kada je neko došao na ideju ovako nešto da napiše - rekla je Adrović.

Popovska je negativnim komentarima bila izložena kada je objavila video gde obaveštava da njen dečko nije došao na večeru koju su dogovorili:

- Ja na tom videu plačem, ali to nije bilo namenjeno za tik tok, već sam to slala drugaricama. Taj video je pomalo i šaljiv što se vidi iz natpisa na videu:

- Međutim, kada se pojavio na tik toku krenuli su veoma negativni komentari. Zbog toga sam prošla kroz jedan bolan period, ali sam opet svesna da iz toga mogu da izvučem i određene benefite za sebe.

