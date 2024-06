"VIDIMO SE NA NEBU" 12 Beograđana doživelo pakao zbog JEDNE ŽENE! Upadala im u kuće, pretila deci: Nakon prijave postalo JOŠ GORE

Beograđanka (32) koja je uhapšena tokom vikenda po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva zbog sumnje da je proganjala drugaricu iz srednje škole i pretila joj, pravila je haos u životima svojih poznanika i nekadašnjih prijatelja pune 4 godine. Kako se saznaje ona je uhodila čak 12 osoba, a svi oni prolazili su mesecima kroz pakao dok ona nije uhapšena.

U slučaju Beograđanke ne postoji tužilaštvo u Beogradu koje nije postupalo - Prvo, Drugo, a sada i Treće osnovno javno imali su prethodnih godina pune ruke posla kada je ova žena u pitanju. Od prve prijave koja je protiv nje podneta, sada već pre 4 godine, samo su se nizala krivična dela proganjanje, međutim ni za jedno ona nije kažnjena i sklonjena sa ulica jer je utvrđeno da je neuračunljiva, te i da pati od perzistentnog poremećaja sa sumanutošću, a sudski veštaci dali su predlog svakom sudu koji je postupao da se ona sankcioniše obaveznim psihijatrijskim lečenjem sa slobode.

Proganjala drugaricu iz srednje škole

Sve tri presude donete su u ovoj godini, međutim upravo tada je ponovo počela da pravi haos, a proteklog vikenda ona je i uhapšena po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva i određen joj je pritvor.

Na teret joj je stavljeno da je uporno protiv volje oštećene, sa kojom se zna od srednje škole, nastojala da sa njom uspostavi komunikaciju na taj način što ju je pozivala sa skrivenog broja telefona. Sumnja se da joj je zatim slala veći broj poruka koje se odnose na događaje iz prošlosti, ali i poruke preteće sadržine, na koje oštećena nije odgovarala i zbog kojih se plašila za svoju bezbednost.

Međutim, to je samo poslednji u nizu incidenata. Prethodno, ona je istu ženu od maja do novembra 2023. godine proganjala uporno pokušavajući da, protiv njene volje, sa njom uspostavi komunikaciju putem svog broja telefona, ali i preko članova porodice oštećene. Ipak, njoj ni to nije bilo dovoljno, već je došla na adresu gde se nalazi porodični stan oštećene i lupala na vrata.

foto: Shutterstock

Razbijala prozore, upadala u kuću bivšeg...

Beograđanka je u januaru ove godine priznala izvršenje krivičnog dela. Ispričala je da su ona, oštećena i još četiri ženske osobe, zapravo drugarice iz srednje škole, ali da se ona posvađala sa njima. Istakla je da želi da razgovara sa njima, jer smatra da su one odgovorne za njen raskid sa bivšim dečkom.

Kako se saznaje, prvi put se u evidenciji nadležnih pojavila 2020. godine kada je postupalo Drugo osnovno javno tužilaštvo. Od tada, ova institucija imala je čak 8 prijava protiv okrivljene u periodu od 2020. do 2023. godine - 4 puta od strane različitih žena i 4 od muškaraca od kojih je jedan njen bivši partner. Sve njih ona je znala od ranije, iz škole, sa fakulteta, iz komšiluka.

Poznanici sa fakulteta je neprestano slala poruke i tražila da obnove kontakt

Poznanici iz srednje škole i sa fakulteta slala je poruke, zvala je neprestano sa različitih brojeva. Pisala joj je na brojnim aplikacijama, a kada ju je ona blokirala dolazila joj je na posao i satima čekala ispred. Zvonila joj je na interfon, tražeći da joj se javi;

Drugu žrtvu, komšinicu, neprestano je takođe zvala, slala joj je niz poruka svuda gde je mogla. Jednom prilikom se pojavila u kafiću gde je oštećena bila sa prijateljima i sela za sto sa njima. Čak je dolazila i do njenog stana, a onda je stupila i u kontakt sa bivšim i sadašnjim poslodavcima žrtve žaleći se na njen rad. Na kraju je oštećena dala otkaz jer nije mogla da podnese što ju je uhodila, nakon čega je došla i kod žrtvinih roditelja;

Treća žrtva takođe je prošla kroz pakao i to neposredno pred svoje venčanje. Naime, kako saznajemo, kada je saznala da je oštećena nije pozvala na devojačko veče ona je zvala nju i njenog muža bezbroj puta, pa dolazila na njen posao, a čak je došla i ispred njihovog stana i zvonila na interfon. Sve je otišlo toliko daleko da je tada najavila da će doći na venčanje oštećene, zbog čega je alarmiran i organizator svadbe i obezbeđenje kako bi sprečili haos;

Prva muška žrtva neprestano je uznemiravana putem telefona, pozivima i porukama, a je čak došla i ispred njegovog stana i neprestano zvonila;

Nova žrtva je takođe neprestano dobijala poruke od nje, a jednom prilikom mu je na Instagramu poslala poruku: "Vidimo se na nebu";

Ozbiljan pakao proživeo je bivši dečko od. Njih dvoje bili su u vezi neko vreme, a onda je nekoliko meseci pošto su raskinuli ona počela neprestano da ga uznemirava. Slala mu je poruke, pozivala ga sa svih mogućih brojeva, a onda je otišla i korak dalje - došla mu ispred kuće, razbijala prozore i tako upadala unutra, uzimala stvari iz nje, koje je potom vraćala njena majka;

Još jedan muškarac trpeo je proganjanje, njemu je neprestano slala poruke i pozivala ga.

foto: Shutterstock

Postajala sve brutalnija

Uprkos hapšenju i nizu krivičnih dela koja su joj se stavljala na teret nije prestajala. Samo je našla nove žrtve, na drugoj opštini, pa je u svemu tome postupalo Prvo osnovno javno tužilaštvo.

Tako je, kako saznaje "Blic", ovo tužilaštvo postupalo u periodu od aprila 2022. godine do novembra 2023. godine. Ona je uporno uhodila 2 muškarca i jednu ženu. I njeno proganjanje je postalo sve brutalnije.

Muškarca je uhodila od januara do aprila 2023. godine kako bi ostvarila kontakt sa njim. Pozivala ga je više puta dnevno sa različitih brojeva telefona, slala poruke, pa kada je blokirana dolazila je do stana njegovih roditelja, pa kod brata, ali i u njegov stan gde je zvonila na interfon ili na vrata stanova, i tražila da ga vidi i razgovara sa njim, što je više puta odbio. Ona je potom dolazila i do stana prijatelja, a pokušavala je da ga nađe i preko drugih prijatelja,

Takođe, ona je dolazila do njegove zgrade i tražila da njegovi prijatelji utiču na njega da se pomiri sa njom, išla je kod oca ovog čoveka kao i na njegovo radno mesto, pozivala telefonom, pričala laži o njegovom sinu, pričala kako imaju zajedničko dete, pretila da će da oštećenog uništi.

Zatim je, kako je utvrđeno, preko društvenih mreža pretila maloletnoj sestričini oštećenog, govoreći da će nešto da joj se desi ukoliko se on ne druži i ne priča sa njom, dolazila na adresu sestre oštećenog, nagovarala nepoznate osobe da pozivaju čoveka i predstavljaju se kao poslovni klijenti, pa ga je pozivala sa različitih brojeva, pa mu je poslala svoj snimak u kojem govori da će da izvrši samoubistvo. Na sve to, ona je došla ispred njegove kuće i lupala po vratima, nakon čega je on pozvao policiju koja ju je našla;

Drugog muškarca je pozivala sa različitih brojeva i slala mu poruke. Tražila je da se sastanu, da nastave dalju komunikaciju, pisala je o svojim problemima, govorila da želi da se ubije. Čak je preko društvenih mreža kontaktirala prijatelje oštećenog i od njih tražila da mu prenesu da joj se javi, a takođe je više puta dolazila na adresu gde oštećeni stanuje;

Kako je utvrđeno, poznanica proživela je takođe užas kada je postala žrtva ove žene. Kako je utvrđeno, nju je više puta pozivala tražeći da nastave komunikaciju, dolazila na radno mesto njene sestre i raspitivala se o njenom zdravstvenom stanju. Proganjanje je otišlo toliko daleko daje jednom prilikom prišla na ulici oštećenoj i obratila joj se rečima: "Ej, ku*vo gde si? ", "Pa ajde da te pratimo", te je krenula za njom. Potom joj se obratila rečima: "Okreni se, ajde, pričaj sa mnom, pozdravi sestru", te kad je oštećena izvadila mobilni telefon okrivljena se udaljila.

Šta je perzistentni poremećaj? Profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu dr Goran Mihajlović psihijatar kaže za "Blic" da je perzistentni poremećaj sa sumanutošću poremećaj iz spektra šizofrenije, a ranije je ta bolest bila poznata kao paranoja. - Takva osoba ima utisak da neko ima nešto protiv nje, da je prate, da joj je zakinuto neko pravo... Onda uporno nastoji da to i dokaže, a to nije zasnovano na realnosti - kaže prof. dr Mihajlović i dodaje da se osobe sa ovim poremećajem primaju lekove iz grupe antipsihotika.

Kurir.rs/Blic