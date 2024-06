MESTO GDE SNOVI POSTAJU STVARNOST: Upoznajte ekskluzivni hotel sa uslugom najvišeg nivoa

Jedan od najpoznatijih hotela u ovoj regiji, koji opravdava ime jednog od najboljih lanaca hotela u Turskoj, Rixos. Osim dobrom reputacijom, može se pohvaliti perfektnom uslugom i 700 metara dugom peščanom plažom, za najopuštenije momente vašeg boravka. Hotel ima već dugogodišnju tradiciju, jer je sagrađen 2005. godine, ali je skoro i renoviran, 2017. godine, u modernom stilu, spojivši estetiku sa funkcionalnošću.

Ako se odlučite na letovanje u ovom hotelu, osetićete se zaista privilegovano, kao u svetu najlepših snova. Pružiće vam osećaj doma, vrhunskog komfora, kao hotel prilagođen svačijim potrebama. Zakoračite sa nama u hotel kao iz snova, Rixos Premium Belek 5* . Na samo 5km od centra Beleka , i oko 35km od aerodroma u Antaliji. Nalazi se oko 9km od hotela Rixos The Land Of Legends do kojeg vozi besplatan shuttle servis. Gostima su na raspolaganju brojni zabavno-sportski sadržaji kao i nekoliko restorana i barova.

Hotel ima svoju 700m dugu peščanu plažu. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri se ne plaćaju. Jedino za šta je potrebna dodatna doplata, jeste korišćenje paviljoni na plaži.

Rixos Premium Belek 5* u ponudi ima 700 smeštajnih jedinica i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT LCD TV, sef, mini bar, ketler, fen za kosu. Deluxe sobe su veličine oko 37m² i imaju pogled na more ili baštu. Family suite su veličine oko 49m² se sastoji od dve spavaće sobe i kupatila. Deluxe suite su veličine oko 73m² i sastoje se od spavaće sobe i dnevnog boravka. Legendary Suite su veličine oko 64m2 i sastoje se od 2 spavaće sobe i dva kupatila. Legendary Suite Swim Up imaju direktan izlaz na bazen. Usluge poput room service i korišćenje telefona, dodatno se doplaćuju.

Dokaz da ničega ne manjka u hotelu Rixos Premium Belek 5* , jeste besprekorna Ultra All Inclusive usluga, zahvaljujući kojoj možete isprobati specijalitete iz celog sveta, koje sa ljubavlju pripremaju pravi profesionalci, u glavnom restoranu „Turquoise“ i 5 a’ la carte restorana (besplatni jednom u toku boravka uz prethodnu rezervaciju) – Aksam Restaurant (rostilj), MykOrini (grčka kuhinja), Piazzetta Italiana (italijanska kuhinja) i Z’asya (azijska kuhinja) i People’s (internacionalna kuhinja). Gostima je na raspolaganju i 11 barova – Lobby Bar, Rixos Lounge, Starbucks (kafa), Starbucks (na plaži – kafa i sendviči), Eclair Patisserie, Gazebo Bar, Troy Bar, C-Bar (Anjana Spa), Irish Sports Bar, Beach Bar, Mood Club i Shisha House. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, Shisha House i sve ostalo što nije u konceptu, podrazumevaju dodatne troškove.

Hotel ima lekara i zdravstveni servis, frizera, poštu, faks, fotokopirnicu, fotografa, servis za pranje, peglanje i hemijsko čišćenje, šoping centar, biznis centar i parking, uz određene nadoknade.

Rixos Premium Belek 5* u ponudi ima 8 bazena od kojih su 2 dečija (jedan je zatvoreni a drugi sa toboganima) i jedan sa morskom vodom, krosfit, fitness, pilates, yoga, zumba fitness, meditacija, stoni tenis, sportski tereni, dnevna i večernja animacija, Wi-Fi internet. Teren za fudbal i osvetljenje, sportovi na vodi, tereni za tenis i osvetljenje, kuglanje, bilijar podrazumevaju doplatu.

Rixy Kids Club svakog dana od 08h-00h, različiti programi sa animatorima prema starosnim grupama. Karaoke, crtanje, interaktivne igre, mini disco, takmičenja…

Ipak volite da ste aktivni i preferirate sport? Da li obožavate vodene sportove, tenis ili fudbal? Gajite ljubav prema golfu, odbojci ili ste srećni kada dan započnete u fitnes centru? Baš sve ovo možete u hotelu Rixos Premium Belek 5* . Za ljubitelje mirnijeg odmora i opuštanja tu su i parno kupatilo, 3 saune, tursko kupatilo, zatvoreni bazen. VIP sauna, hamam, menikir, pedikir, masaže i svi tretmani za negu lica i tela dodatno se doplaćuju.

Ove godine, svi sjajni hoteli u Antalijskoj regiji, na raspolaganju su i sa polaskom iz Niša, a ne samo iz Beograda, a letove iz Niša imamo i za Tunis.

Uradite online rezervaciju na zvaničnom sajtu, odlična je ušteda vremena i najbrži način rezervacije. Za sva pitanja možete pozvati i kontakt centar na 011/655 78 00. Ukoliko vam to, zbog velikog interesovanja i opterećenosti svih linija, ne pođe za rukom, možete nam se obratiti i na društvenim mrežama Facebook ili Instagram .

