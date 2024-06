"POŠALJI NAM SLIKE MAJKE DA JE OCENJUJEMO" Devojka koja je otkrila incestuoznu grupu na Telegramu, sad je na meti MANIJAKA (VIDEO)

Osvetnička i dečja pornografija, kao i incest problemi duboko su ukorenjeni u našem društvu.

Što se tiče incesta, nažalost postoje primeri gde je sin fotografisao majku i sestru koje su se u trenutku sagnule, a sadržaj poslao u grupu koja ima više od 10.000 članova.

Ovo je jedan od najjezivijih zaključaka istraživanja "Telegram iz senke, incest dečja i osvetnička pornografija" čije su autorke članice udruženja "Osnažene". Sa jednom od njih razgovarala je novinarka Kurir televizije Matea Trifunović.

- Moje koleginice iz udruženja Osnažene, Staša Ivković, Nikolina Tomašević i ja, smo isprva ušle u te grupe kako bismo videle količinu osvetničke pornografije koja se deli, koja i dalje nije krivično delo. Međutim, kako smo dublje istraživale i zalazile još više i više grupa, videle smo da se prodaje dečja pornografija, kao i da ima dosta promocije incesta. Nekako traže majke za ocenjivanje, sestre za ocenjivanje, ujne, žene, devojke. Stvarno ne mogu da izdvojim jednu stvar koja me najviše šokirala, zato što svaki put kada uđem u Telegram, a moram da ulazim stalno, ja sam svaki put sve više i više šokirana - podelila je svoja saznanja Ana Zdravković iz udruženja "Osnažene".

Kaže da je u toku upoznavanje nadležnih sa problemom koji su otkrile.

- Trenutno smo u komunikaciji sa platformom "Pametno i bezbedno" ispred ministarstva, tako da se nadamo da ćemo uskoro otići u Više javno tužilaštvo i da podnesemo sve dokaze koje smo sakupile do sad.

Kaže da su nakon otkrića na meti ljudi koji stoje iza ovih grupa.

- To su uglavnom pretnje tužbama, međutim, bilo je dosta i vređanja na osnovu fizičkog izgleda, na osnovu ponašanja. Organizacija će danas objaviti neke od skrinšotova direktnih pretnji, tako da možete to pogledati, ali uglavnom se za sad fokusiraju na tužbe, nekako pravnim putem da nas zaustave, pošto se još nisu okrenuli ka nasilju, pretpostavljam zato što je sve sad toliko javno.

Rekla je i da očekuje reakciju državnih organa posle ovakvih otkrića.

- Nekako krajnji cilj jeste da se kriminalizuje osvetnička pornografija, ali bi definitivno za početak bilo dobro da se uhapse ti administratori koji su poznati već u Telegram grupama po prodaji dečje pornografije. Ima ih 5-6 koji su priznali donekle, imamo neke skrinšotove i dokaze, ali to ćemo tek potom u našem narodnom istraživanju da predočimo i da pošaljemo Višem tužilaštvu.

Na kraju je istakla i sadržaj koji ju je najviše uznemirio.

- Mislim da je to prvi put kad sam videla da je neko slikao svoju majku otpozadi i poslao i tražio da mu se oceni majka, i onda količina ljudi koji se javljaju i traže da im on piše privatno kako bi poslali još slika i kako bi razmenili majke, kako oni to nazivaju.

