"MALOLETNICI SU MI VREĐALI DETE PREKO INTERNETA, SADA IM U DOSIJEU STOJI DA SU PEDOFILI" Stručnjaci o proganjanju drugih ljudi

Beograđanka (32), koja je uhapšena tokom vikenda po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva zbog sumnje da je proganjala drugaricu iz srednje škole i pretila joj, kako se ispostavilo, to isto je radila i svojim poznanicima i nekadašnjim prijateljima i to pune 4 godine.

Ona je uhodila čak 12 osoba, a svi oni prolazili su mesecima kroz pakao dok ona nije uhapšena.

Prva prijava protiv nje podneta je pre četiri godine, od tada do danas ih je bilo više, ali nije kažnjena jer je utvrđeno da je neuračunljiva, i da pati od perzistentnog poremećaja sa sumanutošću.

A šta na ovo kaže struka diskutovali su gosti jutarnjeg programa "Redakcija" novinarka Kurira Ljiljana Stanišić, psiholog Željko Mašović i advokat Nebojša Perović.

Stanišić je podelila svoje iskustvo sa sličnim osobama, pa je rekla:

- Ovo jeste ozbiljna tema, a kada se osvrnem na svoj slučaj, imala sam proganjanja od nepoznatih ljudi zbog posla kojim se bavim. Dakle, zbog pisanja o javnim ličnostima, a čak 12 lica je zbog toga osuđeno, od čega je sedam maloletnih. I to zbog pedofilije, pretili su mojoj deci, pa možete da zamislite šta su sve pisali na društvenim mrežama. Naravno, to sam prijavila, pokrenut je proces, da bi se oni na sudu branili da su se šalili i da je to bilo iz dosade. Interesantno je to da su to deca, ako se baziram na maloletna lica, uglavnom istaknutih ljudi, poput lekara, advokata, a jedno dete je bilo dete profesora na matematičkom fakultetu. Sami roditelji su bili zgranuti porukama njihove dece, a upećene mojoj deci. Desilo se to da njima u dosijeu piše da su pedofili, i to bez ikakve potrebe. Morali su i novčano to da plate.

Mašović je zašao u analizu ličnosti koji rade ovakve stvari:

- Što se tiče priče od istaknute novinarke, razumeo sam da se to ne tiče nje, to nisu njeni pratioci, nego ljudi koji su bolesni fanovi neke osobe o kojoj ona piše, pa je sada brane. Najlakše je biti takav po internetu, a sve osobe koje u tuđim životima nalaze ličnu satisfakciju imaju problem sa socijalnom inteligencijom. Doduše, što se tiče 32-godišnje Beograđanke, to je ozbiljan psihički problem. Različiti su nivou, postoje "stolkeri" koji samo prate na mrežama, skuplja slike, a mali je korak od toga do sumanutosti, to je bazičan poremećaj ličnosti, sa iluzijama, slušnim i vizuelnim, pa su nalazili da je to opravdavajuća okolnost.

Perović se osvrnuo na aspekt pravne struke pod terminom "proganjanje":

- To je krivično delo, uvedeno je 2016. godine, a postoje različiti oblici, veoma je široko polje. U suštini, narodski rečeno, ko drugome remeti duševni mir protivno njegovoj volji, i to traje neki vremenski period, iako nema određeno, onda on vrši proganjanje. Dakle, neko pokušava da stupi u kontakt sa vama, na raznim lokacijama, putem raznih sredstava komunikacije, poruke, fiksni telefon, pokušavam preko trećih lica da šaljem poruke, pisma... To sve mora da bude protivno volji ovog drugog i da postoji određeni vremenski period. Progananje je široko, to može čak da bude i korišćenje tuđih podataka u smislu naručivanja robe i usluga preko interneta.

