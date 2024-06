PRATE KOJE PESME KAČE NA DRUŠTVENE MREŽE, PRILAZE IM, A ONDA KREĆE PAKAO! Devojke završe u kandžama prostitucije, A ONI SE IZVUKU

Policija je juče uhapsila trojicu muškaraca zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovina ljudima.

Sumnja se da su oni, od februara do juna ove godine, iskoristivši teške uslove u kojima je živela, vrbovali dvadesetogodišnju devojku da se bavi prostitucijom. Jedan od uhapšenih je stupio u emotivnu vezu sa devojkom, da bi je lakše vrbovao da se bavi prostitucijom.

O prostituciji kao obliku trgovine ljudima voditeljka Pulsa Srbije na Kurir televiziji Anastasija Čanović razgovarala je sa Majom Jovanović, generalnim sekretarom Biroa za borbu protiv trgovine ljudima.

- Često smo akcentovali šablon vrbovanja mladih devojaka i tinejdžerki. To je upravo taj način, emotivna opstrukcija, obmana. U ovom slučaju imamo devojku koja je živela u lošim uslovima, ali brojne su i devojke i mlade žene koje ne žive u lošim uslovima, koje su jednostavno u trenutku nekog emotivnog sloma, nezadovoljstva, otvorile vrata neželjenom gostu i došle do jedne abnormalne pojave da budu žrtve trgovine ljudima. Ono što je jako važno da se kaže da je veliki broj vrbovanih upravo putem društvenih mreža, koje su pogodno tlo za devijantne umove - objasnila je Maja Jovanović.

Precizirala je tehnike koje kriminalni umovi koriste za svoja nedela.

- Oni prate psihološki aspekt žrtve koja je tipovana, statuse, pesme koje objavljuje. Nije to samo jedna osoba koja vas targetira, ali isti šablon se koristi. Njima je psihologija jako dobra strana, mogu da prepoznaju osetljivi životni momenat žrtve. Da li je to loša životna situacija u vidu egzistencije, da li je to problem u porodici, da li je to krah emotivne veze pređašnje. Oni se dovijaju na razne načine kako bi pribavili žrtvu. I u velikom problemu su zaista mlade devojke i tinejdžerke koje na žalost tu stranu zrelosti nemaju u toliko velikoj meri da mogu da prepoznaju potencijalnu opasnost.

Konačno, istakla je i još jedan aspekt ovog krivičnog dela, tačnije kako počinioci po hapšenju mogu da se izvuku.

- Prostitucija je određeni izbor osobe da samovoljno prodaje svoje telo. Da neko može reći ja sam samo bio vozač, ona je sama prodavala svoje telo. A eksploatacija je prisilno podvođenje osobe takozvanom klijentu, to se mora razdvojiti. I ono što je jako važno je da u tim krivičnim procesima, mnogi ljudi koji se bave podvođenjem i eksploatacijom bilo koje vrste, pokušavaju da svoje delo i svoju kaznenu odredbu i meru umanje kroz pozivanje na samovoljnu prostituciju.

