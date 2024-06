U KRAGUJEVAC STIŽE 650 STRANIH STUDENATA Dekan FMK: Verujem da ćemo pretvoriti Kragujevac u univerzitetski grad

Rešenjem nacionalnog tela Fakultetu medicinskih nauka (FMK) u Kragujevcu odubreno je da proširi broj stranih studenata, tako da će ih od oktobra biti oko 650, rekao je za Kurir dekan FMK dr Vladimir Jakovljević.

- To je najnovija vest. Mi smo dobili proširenje kvote. Imamo 88 mesta za studije na srpskom jeziku, te 107 mesta za studente na engleskom jeziku. Maltene smo duplirali kvotu, što će se značajno odraziti na primanja fakulteta. Mi već od oktobra možemo očekivati oko 650 stranih studenata u gradu Kragujevcu - rekao je Jakovljević.

Takva količina priliva inostranih studenata u Kragujevac, kako kaže, temeljno menja i njegovu buduću sliku.

foto: Kurir televizija

- Verujem da će Kragujevac postati značajan univerzitetski centar u budućnosti. To menja kompletnu ekonomsku i demografsku sliku grada. Verujem da je to veliko postignuće za mene koji sam na mestu dekana proveo šest godina. To što država forsira prijem stranih studenata nama obezbeđuje enormnu internacionalizaciju Fakulteta, Univerziteta, grada Kragujevca, države, napredak naših nastavnih kadrova i tako dalje - ocenio je dekan FKM.

Navodi da je za njih ovoliki broj stranih studenata bio veliko iznenađenje, ali da su se snašli.

- Ja već dve godine skrećem pažnju na to pitanje i uvek se pokazuje dobra volja, ali mora da se bude aktivniji. Treba da se izgrade smeštajni kapaciteti i kompletni sadržaji za one koji dolaze sa strane. Ovo je velika šansa za ugostiteljske usluge, restorane, hotele, ustanove kulture. Imamo izuzetno naučno i nastavno osoblje na farmaceutskom odseku i ovde bi mogli da se otvore pogoni farmaceutske industrije. Ima mnogo stvari koje mogu da se rade. Fakultet je spreman za to, ali grad treba da bude aktivniji - zaključio je dekan Jakovljević.

Bonus video:

01:34 VLADIMIR JAKOVLJEVIĆ ODLIKOVAN U INDIJI! Pred kamerama Kurira otkrio: Dolaze deca iz Indije, cilj je da svet donesemo u Kragujevac