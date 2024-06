REVOLUCIONARNA METODA LEČENJA MATIČNIM ĆELIJAMA! Dr Volarević: Izolujemo vam ćeliju i tačno znamo koja terapija je NAJBOLJA ZA VAS

Lečenje sopstvenim matičnim ćelijama. Ovo bi skoro svakom od nas moglo da zvuči kao daleka budućnost, naročito u Srbiji.

Međutim, ta budućnost mogla bi lako da se dogodi za samo tri do pet godina. I to ponajviše zalaganjem profesora doktora Vladislava Volarevića. Iako je, kako sam kaže, mogao lepo da živi u inostranstvu odlučio je da se ipak vrati u Srbiju i da ovde nastavi svoj istraživački rad.

- Nije samo na moje zalaganje moje, ovaj uspeh koji je nesumnjivo dobio dobar odjek u javnosti, i ja se zahvaljujem i vašoj uredničkoj politici i drugim medijima, to je zaista uspeh tima, pre svega mojih učitelja koji su me uveli u svet matičnih ćelija i imunologije. Ja sam od njih naučio da živim za nauku i zbog nauke se zaista i trudimo da to prenesemo mladim kolegama - započeo je dr Volarević.

Potom je objasnio kako izgleda lečenje matičnim ćelijama, šta su matične ćelije i koliko jednog dana mogu da budu važne.

- Matične ćelije mi dobijamo rođenjem. Zapravo mi smo nastali od matičnih ćelija još dok smo embrion. Nekoliko dana nakon embrionalnog razvoja, embrionalne matične ćelije se dele pa zatim diferenciraju, odnosno usmeravaju i od njih nastaju bukvalno sve ćelije našeg organizma. Sada, moguće je uzeti te embrionalne matične ćelije iz embriona koji su, po znacima navoda, višak, ali tu postoje brojne etičke dileme, etički razlozi, tako da su i pravne regulative u različitim zemljama bile različite, pa su one malo stavljene u stranu. Pokazano je da vi možete iz vašeg parčeta kože u roku od 2-3 nedelje izolujete fibroblast, nakon toga, određenim vektorima, biološki sat vašeg fibroblasta, vaše odrasle ćelije, vratimo više koraka unazad i napravimo ćeliju koja se zove indukovana pluripotentna stem ćelija ili matična ćelija koja izgleda i funkcioniše bukvalno kao vaša embrionalna matična ćelija kada ste imali par nedelja vašeg embrionalnog razvoja.

Sama individualna terapija biće zasnovana na pojedinačnim matičnim ćelijama.

- Dakle, vi sada dođete kod lekara i imate neki problem. Nakon razgovora s lekarom, kliničkog pregleda i slično, on postavi dijagnozu i onda vam da neku terapiju koja je, otprilike, terapija za tu vašu bolest. Međutim, zbog genetske predispozicije, zbog različitih bolesti koje možete imati uz to ili eventualno različitih drugih faktora, terapija kod vas može, naravno, biti uspešna, ali jedan procenat može biti neuspešan. A ovako, vi dođete kod nas, nakon par dana ili nedelja, dobijete vašu indukovanu pluripotentnu matičnu ćeliju. Ona se zamrzne i onda iz nje, a ona se može čuvati decenijama, možemo da diferenciramo koju god ćeliju želimo. Znači, ako želimo kardiomiocit, znači vašu srčno-mišićnu ćeliju, da testiramo, napravimo kardiomiocit i onda na njemu u laboratoriji testiramo, recimo, desetak lekova u desetak doza. I mi apsolutno znamo koja doza kog leka je za vaš kardiomiocit optimalna.

