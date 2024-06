"RAČUNAJTE DA PRVI MESEC ZARADU NEĆETE IMATI UOPŠTE": Devojka otkrila koje sve troškove ima kao dostavljač hrane!

Jedna devojka iz Srbije radi kao dostavljačica hrane i ona je na društvenoj mreži Tik Tok objavila snimak i ispričala ono o čemu se ne priča, odnosno koje sve troškove imate kada počnete da se bavite ovim poslom.

foto: Tik Tok Printscreen

- Kada ovo čujete, razmislićete o tome da li se vam se uopšte isplati da radite, jer većina novih kada dođe je apsolutno neupućena u kakav se zapravo haos upušta. Računajte da prvi mesec zaradu nećete imati uopšte - priča ova devojka.

Prva zabluda je, kaže, da se vozilo dobija od firme za dostavu hrane.

- Znači - ne. Ako nemamo svoje vozilo, mi plaćamo rentu vozila od oko 20.000 dinara mesečno. Električna bicikla vam se kreću od 18.000 do 24.000 dinara mesečno, automobili, ako ih iznajmljujete, 20.000-30.000 dinara plus gorivo koje plaćate. Isto tako motori. Ako nemate svoj možete nešto da iznajmite, ali to je sve krš! - dodaje.

foto: Profimedia

Druga stvar, posladavci kada je u pitanju dostava hrane, kaže, često ne zapošljavaju direktno već "preko agencija koje odgovaraju za dostavljače":

- Ima agencije preko kojih mi postupamo, i mi toj agencije, da bi i ona nešto zaradila, mesečno dajemo oko sto evra. Neki više, neki možda manje.

Ranac, oprema, jakne, majice... ništa od toga nije za džabe.

- Nego, kada odete da se zaposlite, aktiviraju vam nalog preko koga ćete raditi, i vama zarada idu u minus. Meni je išlo u minus 10.000 dinara. Nekima je to možda manje, nekima više. Znači, 10.000 ste u startu, u minusu, a kada to odradite, onda dobijate zaradu u plusu.

Ona je, kada se zaposlila, morala u agenciji, uplatiti depozit 6.000 dinara.

- To je zato što oni odgovaraju za mene. Ako, na primer, ne uplatim pazar ili pobegnem sa parama koje su zapravo smešne...da imaju neku sigurnost. Tako da, vi računajte, sad. Vozilo, agencija, ranac, znači prvi mesec se ništa ne zaradite. Ćao! - objasnila je ona.

Međutim, s obzirom da ona to radi duže vreme može se zaključiti da, nakon prvog meseca, nije bila nezadovoljna zaradom.