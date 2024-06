TRAŽIO TABLETE ZA SPAVANJE, PA MU SE IZGUBIO SVAKI TRAG! Oglasila se majka nestalog Nišlije: Kamera ga snimila na OVOM MESTU

Potraga za Milanom Đorđevićem (41), farmaceutom iz Niša, koji je u ponedeljak nestao na Suvoj planini i dalje traje, a njegova majka Marica, očajnički moli da se u potragu uključi što više ljudi sa dronovima i psima tragačima, kao i da se potraga preusmeri sa vrhova Suve planine, na sela u podnožju planine u kojima je njen sin poslednji put viđen.

“U protekla tri dana pretražili su planinu iznad Bojaninih voda, ali je Milan viđen poslednji put pored reke u selu kroz koji prolazi put koji vodi ka planini. Deca su ga videla dok je sedeo na nekoj klupi pored reke i kažu da je posle toga razgovarao sa čovekom koji je kosio livadu”, kazala je jecajući Marica Đorđević.

Prema njenim rečima, njen poslednji susret sa sinom bio je u ponedeljak ujutru oko 10 sati i od tada ga nije ni videla, ni čula.

“On je pre posla svratio i popili smo zajedno kafu. Pre toga je poslao neke službene mejlove. Rekao je da mora da ide službeno do Kliničkog centra, da odradi klinike. Nisam ga zadržavala jer sam znala da ima obaveze. Radio je kao zastupnik jedne velike farmaceutske kompanije i ponedeljkom je obilazio urologiju i onkologiju u Nišu, a ostalim danima ostala mesta na jugoistoku Srbije”, izjavila je Marica.

Dodala je da je taj poslednji susret bio običan susret majke i sina i nije primetila ništa čudno u Milanovom ponašanju, mada su se njegove kolege požalile da se u poslednjih mesec, dva čudno ponašao.

“Kolege su rekle da je bio uznemiren, uplašen, i od jedne koleginice je potražio lekove za spavanje jer nije mogao da spava. Nama se nije žalio. Poveravao se uvek starijem bratu i ocu, ali ovog puta ni reč nije rekao, nije se požalio da ima neki problem”, istakla je Marica.

Prema njenim rečima, shvatili su da se nešto dogodilo sa njim u ponedeljak popodne kada nije došao s posla da vodi sina na rođendan.

“Pre toga se oko podneva javio snaji i rekao da ne može da stigne da uzme ćerku iz vrtića, ali da će stići da vodi sina na rođendan. Kad se nije pojavio, niti javljao na telefon, snaja je pozvala našeg starijeg sina, da joj pomogne, da on odvede dečaka na rođendan. Tada smo krenuli da ga svi zovemo na telefon, ali se nije javljao. Pametni sat koji mu je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazi 19 kilometra od Niša. Zato je stariji sin sa drugarima otišao do Bojaninih voda i tamo pronašao parkiran Milanov službeni automobil”, izjavila je Marica.

Ona je kazala da ne znaju zbog čega se Milan uputio na planinu sam, bez opreme za planinarenje, čak i bez novčanika jer mu je i on ostao u stanu.

“Ne znamo gde je bio između 12 časova prepodne i 17 časova ili 18 časova, kada je njegov automobil zapazio na parkingu jedan biciklista. Bio je u 12 časova u Jelašnici, tu ga je kamera za video nadzor usnimila, ali nije pre 17 časova otišao na Bojanine vode. To nam je biciklista potvrdio. On nam je rekao da ga je automobil prestigao otprilike u 17 časova na putu ka Bojaninim vodama. Šta se za tih pet sati dešavalo sa Milanom, gde je bio, ne znamo. Zato molimo da se potraga preusmeri na to područje gde je poslednji put viđen, na područje oko Jelašnice, Studene i Čukljenika”, naglasila je Marica.

Dodala je da imaju Milanove stvari koje bi psi mogli da ponjuše i krenu da ga traže. Prema njenim rečima, psi ne moraju da budu dreisirani, dovoljno je da mogu da nanjuše čoveka. Daće bog da je njen sin živ i da ga pronađu.

“Gore na planini ga nema, da se vidi dole jer je više bio dole u selima. Možda je gurnut, možda ima neku muku. Mnogo je loš teren, a on je četvrti dan bez vode i hrane. Molimo, preklinjemo sve koji mogu da se uključe u potragu da se uključe. Raspitivali smo se kod vojske da li mogu oni da nam pomognu sa svojim psima i rekli su da bi mogli da li da treba da dobiju zvanični poziv od Sektora za vanredne situacije. Nadamo se da će to što pre da se reši”, istakla je Marica.

Ona je kazala da je policija preuzela Milanove telefone i laptop, kako bi ih istražila, dok je nakon uzimanja uzorka, automobil vraćen firmi u Beogradu.

