NIT MANJEG MESTA, NIT VIŠE ZUBARA! Ovde ima više od 30 stomatologa, nikad nećete pogoditi gde je to! DALEKO JE OD GLAVNIH PUTEVA!

Sjenica, daleko od glavnih puteva i dešavanja, na nestvarno lepom Pešteru, životari, poluprazna. Sve živo otišlo je trbuhom za kruhom po belom svetu. Ali, ovo mesto sa praktično dve šire ulice i svega tri semafora ima više od 30 zubara! Neverovatno! Stomatološke ordinacije ovde niču ko pečurke posle kiše. A "kišu" donose gastarbajteri!

Penjemo se kroz lepotu, ukraj puta idu i krave. Svakodnevna slika. Sjenički sir je nadaleko poznat brend, koji to zvanično još nije. Centar mali, park isto takav, sređen. Lepa i biblioteka. Dominira džamija Sultanija Valida. Omanja pešačka zona, nešto kafića i restorančića. Nad njom stepenice u bojama zastave Palestine. Pokoja radnja, pokoja uglavnom starija zgrada i kuće, kuće, kuće..

Admir Hamidović foto: Zorana Jevtić

- U ovo doba, dok još nema naših gastarbajtera, kad uđeš u kafić, ne treba ni da naručuješ. Toliko nas je malo da svaki konobar zna da ja pijem kafu s mlekom, onaj bez šećera, treći dupli espreso... - priča nam momak iz Sjenice.

Ali, takvoj Sjenici ne manjka - zubara! Dr Admir Hamidović na prvu iz glave nabroja 23 imena.

- Ako razmislim još koji minut, setio bih se svih. U gradu je nas stomatologa više od 30, što specijalista, što doktora stomatologije. Kažu da nema manjeg grada, a više stomatologa. Svi smo iz Sjenice, školujemo na strani i vratimo se, ovde je biznis, uglavnom svi imamo privatne ordinacije - priča nam Hamidović.

Rođeni Sjeničak diplomirao je u Nišu, pa nastavio porodični posao - otac je već 44 godine zubar.

- Iako opština Sjenica po popisu ima 25.000 stanovnika, u realnosti je to mnogo manje, jer je većina njih otišla u inostranstvo. I zahvaljujući baš njima u Sjenici cveta dentalni turizam. Sve je, naravno, mnogo jeftinije nego na Zapadu - kazuje, pa nastavlja:

Denis iz Šangaja Poverenje je kod mene na prvom mestu Denis Šehović se sa 17 godina otisnuo u svet. Preko Sarajeva i Švedske, stigao je čak do Šangaja. Ali zube mu niko ne dira do Hamidovići. - U Sjenicu dolazim po jednom leti i zimi. I svaki put kod Admira, čiji otac mi je najpre bio zubar. Nije tu reč samo o ceni, koja je zaista u odnosu na inostranstvo kudikamo niža. Imam u Šangaju dobro osiguranje koje bi mi pokrilo i troškove zubara, ali kod mene je poverenje na prvom mestu - kaže nam Šehović, koji je sa svojim drugom i stomatologom imao svakakvih dogodovština. - Dođe jednom Denis da mu radim zube, nesta struje i završismo u kafani - sa osmehom veli Hamidović.

- Za Novu godinu svi nagrnu u isto vreme, na desetak dana. Tad je posla od jutra do sutra. Leti se malo i rasporede, idu u talasima, u zavisnosti od države. "Švajcarci" su ovde u junu, "Nemci" u julu, mada i sad ima poneki, "Šveđani" u avgustu, "Francuzi" isto...

Boravak gastarbajtera u rodnom kraju ima i zakonomernost.

- Dođu na tri nedelje - jednu idu na more, jednu prave kuću, a poslednje prave zube. I onda je žurba, preklapanje... Uglavnom traže, kako to narod kaže, navlake, a to su keramičke krune, bezmetalne ili metalne. Stavljaju često i implantate, koje radimo s maksilofacijalnim hirurzima iz Niša. Izbeljuju i zube, osmeh je uvek u modi - priča Hamidović, koji jedini u Sjenici, a i šire, sve do Užica i Novog Pazara, ima ortopan - digitalno snimanje vilice.

1 / 10 Foto: Zorana Jevtić

Ipak, veli da otac i on posla imaju preko cele godine:

- Nasledio sam i ime i pacijente. Tata je radio zube roditeljima, ja sad deci. I cenovnik je isti za sve - i one odavde, i one preko.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

03:05 U SRBIJI 700.000 LJUDI BEZ JEDNOG ZUBA! Stomatolog upozorio na GLAVNE UZROKE, pa iznenadio tvrdnjom: Zubar je JEFTINIJI OD FRIZERA