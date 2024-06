SPASOVDAN U MILEŠEVI Episkop Atanasije: Veliki praznik radosti, podsećanje na ispunjenje Hristovog dela (FOTO)

Hramovna slava Sabornog hrama Vaznesenja Gospodnjeg manastira Mileševe, svečano je danas proslavljena.

Na navečerje praznika, Njegovo Preosveštenstvo Episkop mileševski g. Atanasije služio je praznično bdenije sa Petohlebnicom. Sasluživali su protojerej-stavrofor dr Miloš Vesin, arhijerejski namesnik pribojski protojerej-stavrofor Marko Papić, protojerej-stavrofor Nikola Perković i protođakon Ivan Savić. Za pevnicom su pojale mileševske monahinje sa igumanijom Akvilinom.

Preosvećeni Episkop Atanasije je nakon otpusta čestitao prisutnima navečerje praznika Vaznesenja Gospodnjeg - Spasovdana ukazavši na to šta mi predstojećim praznikom proslavljamo:

- Gospod naš Isus Hristos je vaskrsao, vazneo se u slavi i seo Bogu Ocu sa desne strane, i nije se odvojio od nas, nego je On takav, krunisan, proslavljen, ostao uvek sa nama, omogućujući i nama da učestvujemo u istoj slavi. To praznujemo, u tu radost ulazimo i mi ovde prisutni, radujući se kao onda učenici Hristovi kada se vraćahu iz Vitanije.

foto: Mileševska eparhija

Na dan Praznika, Njegovo Preosveštenstvo Episkop mileševski g. Atanasije služio je Svetu arhijerejsku Liturgiju. Sasluživali su protojerej-stavrofor dr Miloš Vesin, arhijerejski namesnik prijepoljski protojerej Igor Erić, nastojatelj manastira Kumanica arhimandrit Nikolaj, protojerej-stavrofor Nikola Perković, nastojatelj manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Seljanima kod Prijepolja iguman Petar, nastojatelj manastira Svete Trojice kod Pljevalja iguman Zosima i protođakon Ivan Savić.

Među brojnim vernim narodom, učesnicima Božanske Liturgije, bio je Predsednik opštine Prijepolje g. Drago Popadić sa saradnicima, Načelnik policijske uprave Prijepolje g. Željko Kuburović, privrednici, direktori javnih ustanova Prijepolja i Pljevalja i mnogi drugi uvaženi gosti.

foto: Mileševska eparhija

Nakon zaamvone molitve krenuo je trokratni molitveni ophod oko svetog hrama sa čitanjima odlomaka iz Svetog Pisma posle koga su pred hramom osveštani slavski darovi i prelomljen slavski kolač.

Čestitajući svima praznik i učešće u Božanskoj Liturgiji Preosvećeni Episkop Atanasije je u pastirskoj besedi, između ostalog, rekao:

- Danas Crkva slavi veliki praznik radosti podsećajući se na ispunjenje Hristovog dela. Hristos je bio ubedljiv i ostao uvek istinit, dosledan svojim obećanjima. Ispunio je svoje delo na zemlji, delo spasenja ljudi, tvorevine, i danas se podsećamo na upravo to ispunjenje. On se u slavi vazneo posle svojih stradanja među nama. Sva stradanja kroz koja je prošao ostala su prošlost u odnosu na Njega. On se pokazao jačim od svih onih poniženja koja su mu ljudi bili namenili. Vaskrsao je iz mrtvih, vazneo se, pokazujući se jačim od smrti, pokazujući čoveku put u život večni, uzdižući i nas iznad ove datosti u kojoj živimo, iznad svih bolesti, padova, ograničenja, iznad ljudske zlobe.

– Neophodno je da Hristos neprestano među nama slabima sebe pokazuje, da Sebe obelodanjuje drugačijim od nas palih, da sebe pokazuje jačim. Ovo je dan radosti zato što su na današnji dan apostoli bili u prilici da jasno vide da je njihov Učitelj jači od smrti, da je ustao iz mrtvih, obećavajući da će, iako se vaznosi ka Ocu, i dalje, do skončanja veka, u sva vremena biti sa njima, biti sa nama.

foto: Mileševska eparhija

– Učestvujući u toj radosti ove naše drage sestre manastira Mileševe održavaju ovo sveto mesto u molitvi, moleći se svaki dan, čineći ovo mesto živim, i na taj način čineći tu zajednicu s Apostolima, koji su se na današnji dan radovali, naglasio je Episkop Atanasije.

Vladika je pohvalivši trud monaškog sestrinstva manastira Mileševe i njihove igumanije Akviline dodao da ima i mnogo ljudi dobre volje koji nesebično pomažu monahinjama u njihovom radu. A ovaj dan i slava manastira je dobra prilika de se nekima od njih iskaže zahvalnost.

Za delatnu ljubav prema svojoj majci Crkvi, svojim pastirskim služenjem, a posebno za pružanje duhovne podrške Eparhiji mileševskoj, svojim nesebičnim akademskim angažovanjem, protojerej-stavrofor dr Miloš Vesin iz Čikaga odlikovan je visokim odlikovanjem Eparhije mileševske Ordenom Belog Anđela prvog stepena. Pored toga, Arhijerejskom gramatom priznanja nagrađeno je i nekoliko pojedinaca za njihovo nesebično angažovanje i pomoć manastiru Mileševi.

foto: Mileševska eparhija

Prota Miloš se zahvalio na uručenom priznanju, rekavši: – Ovo priznanje primam kao svoj udeo u ovoj sveopštoj radosti, ne samo nas, koji smo ovde i sada, nego svih onih koji su ikada Bogu se molili u ovoj svetoj obitelji i u svim hramovima. Jer, Liturgija je jedino što može da prevaziđe dve dimenzije koje nas ograničavaju, a to su vreme i prostor. Isto tako, primam ovo, potpuno nezasluženo, ali primam kao saučesnik grupe ovih odvažnih i hrabrih ljudi iz Prijepolja koji su svojim velikim trudom doprineli da ova svetinja i dalje blista.

Mileševske monahinje, sa igumanijom Akvilinom na čelu, su u manastirskoj gostoprimnici priredile trpezu ljubavi za sve učesnike današnjeg slavlja.