U Osnovnoj školi "Jovan Dučić" na Novom Beogradu danas neće biti nastave, nakon jučerašnjeg incidenta kada je majka jednog učenika fizički napala nastavnicu biologije, koja je zatim,sa teškim povredama prevezena u bolnicu.

Detaljnije informacije iznela je novinarka Kurir televizije Tamara Stanković, pa je spomenula oba jučerašnja incidenta.

02:21 RODITELJI FIZIČKI NAPALI NASTAVNICE U DVE OSNOVNE ŠKOLE! Lukić apeluje: Tek na kraju godine vide ocenu, pa rešavaju nasiljem

- Juče su se desila dva incidenta u dve osnovne škole u Beogradu. Jedan je bio na Vračaru kada su majka i otac napali učiteljicu jer, kako kažu, ona je odgurnula njihovu ćerku kako bi nešto snimila. Učiteljica je to negirala, te je rekla da nije znala da dete boluje od karcinoma kičme. Na Novom Beogradu je došlo do incidenta kada je majka došla da razgovara sa nastavnicom biologije jer je bila nezadovoljna zaključenom dvojkom iz tog predmeta. Prvo je verbalno napala nastavnicu, a onda je krvnički pretukla, s obzirom na to da su joj, između ostalog, u bolnici konstantovali da ima kontuziju grudnog koša.

Detaljnije o incidentima, za jutarnji program Kurir televizije, pričao je Dragi Lukić, član Veća za obrazovanje na Gradskoj opštini Vračar:

- Najoštrije osuđujem nasilje koje se juče dogodilo. To nam se u poslednje vreme često dešava ili samo brzo dođe do medija. Kada dođe kraj školske godine, molba, prosjačenja ocena, znate, lako je pratiti ocene tokom cele godine. Lepo se to isprati, pa se popravi, sve je vidljivo, a roditelji ne prate, pa kada dođe kraj godine uvide da dete ima lošu ocenu. Potom jure vezu da neko to popravi ili dođu u školu da se svađaju sa nastavnicima ili potuku. Gde je nestao status nastavnika, ono poštovanje prema prosvetnom radniku. Nekako su svi roditelji u nekim problemima, ne znamo ko ste i šta ste, možda bi deca trebalo da vaspitaju roditelje. Naravno, moguće da je i nastavnica kriva, ali sedi i razgovaraj, sve može razgovorom.

