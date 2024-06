„ULIČNI PSI” FESTIVAL PASA SVIH RASA NA KALEMEGDANU

Sve je spremno za treći po redu Festival pasa svih rasa “Ulični psi”. Sitno brojimo do otvaranja kapija i zato želimo da vas još jednom podsetimo da se opremite dobrom energijom jer vas očekuje tri dana osmeha, igranja, ali i edukacije sa našim ljubimcima. Očekujemo vas na Kalmegdanu od danas 14. juna do nedelje 16. juna gde možete saznati koji su to gruming trendovi za održavanje vaših ljubimaca, koji su to proizvodi i preparati koji sa ovih prostora osvajaju Pet industriju. Veterinarski saveti, hrana, aksesoari, portreti, nove krpice, sve vas to čeka kod naših izlagača. A ako ste pomislili da ste kod nas već sve videli, iznenadiće vas sokići za pse koji su prvi proizvod ove vrste u svetu, a na festivalu će biti predstavljena i joga sa psima!

foto: Promo

Ovo je porodični događaj pa vas tako na Kalmegdanu čekaju spašene kuce koje su možda baš vaš novi član porodice. Udomljavanje je važan faktor pa će tokom sva tri dana manifestacije posetioci moći da udome životinje koje su spasili naši prijatelji iz Veterine Beograd i Animal Rescue Serbia. Skrećemo pažnju na važnost odabira ljubimca, načina na koji se gaje i kako utiču na naše živote.

U organizaciji Animal Rescue Srbija tu je i neizostavni Temptation izazov, ovog puta sa sasvim novom kategorijom – “najblentaviji pas”, kao i humanitarna akcija pod nazivom "100 tona hrane" za sve one kojima je takva pomoć neophodna.

foto: Promo

Zahvalnost na podršci dugujemo JKP Tvrđavi Beograd i opštini Stari Grad što su, kao i prethodnih godina, prepoznali značaj ove manifestacije.

Psi obogaćuju život i donose radost i zato verujemo da će svi posetioci uživati u ovom društveno – odgovornom, a ujedno i zabavnom festivalu.

Vidimo se na Kalemegdanu od 14. do 16. Juna. Svi ste dobrodošli!

Satnica festivala: petak od 12 do 20h, subota i nedelja od 10 do 20h.

Ulaz za sve posetioce je besplatan!

1 / 9 Foto: Promo

Promo