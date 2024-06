"PLAKALA JE, I JA SAM UZDRMANA IAKO SAM PSIHIJATAR" Nastavnica koju je pretukla majka učenika razgovarala sa ministarkom prosvete

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas, povodom slučaja u kom je roditelj učenika fizički napao nastavnicu u beogradskoj osnovnoj školi, da Ministarstvo pravde radi na izmenama i dopunama krivičnog zakonika, kako bi sankcije za nasilje bile strože.

Ona je rekla da je razgovarala sa napadnutom nastavnicom i da ju je taj razgovor prilično uzdrmao i uznemirio.

Đukić Dejanović je rekla da je, prema informacijama kojima raspolaže, jedna učiteljica juče povređena kada je htela da majci jednog od učenika objasni o čemu se radilo u ocenjivanju njenog deteta, a da se to završilo fizičkim i psihičkim napadom na učiteljicu.

- To je jedna poruka koja zaista pomalo deprimira sve nas koji učestvujemo u naporima da se atmosfera u školama promeni - navela je ministarka prosvete.

Istakla je da Ministarstvo pravde radi na promeni zakona, a promena podrazumeva da će slučajevi napada na osobu zaposlenu u obrazovnom sistemu i bilo kakvih ataka na njih biti tretirani kao napadi na advokate, što znači da će sankcije izmenama i dopunama ovog zakona biti neuporedivo drugačije, jače nego što su bile do sada.

foto: Zorana Jevtić

Najstrože osuditi takav postupak roditelja

Đukić Dejanović je dodala da je pojedinačnih incidentnih situacija uvek bilo, ali da trenutno oseća potrebu da najstrože osudi ovakav postupak roditelja koji je fizički napao učiteljicu.

- Mislim da najveći broj građana Srbije zaista oseća prosto jedan psihološki otpor na roditelje koji traže da se poslednjeg dana, na pritisak, analizira uspeh deteta, koji treba da se popravlja. Znate, uspeh deteta treba da se popravlja ako nije zadovoljavajući tokom čitave godine, a ne u poslednjim nedeljama školske godine - istakla je ministarka prosvete.

Uzdrmao me i uznemirio razgovor sa nastavnicom

Dodala je da je kontaktirala povređenu nastavnicu.

- Mi smo imale razgovor koji je mene prilično uzdrmao i uznemirio, iako sam po profesiji to što jesam, bazično, lekar, psihijatar. Znate, plakala je zbog toga što se preispituje šta je ona to trebalo da uradi da ne dođe do incidenta i mislim da je psihički bol koji ona još uvek oseća apsolutno nadmašio onaj fizički koji je doživela - kazala je Đukić Dejanović.

Kako je dodala, škola je reagovala u skladu sa uputima koje je Ministarstvo dalo za takve neželjene okolnosti.

Podsetimo, nastavnica biologije u OŠ "Jovan Dučić" napadnuta je danas fizički i verbalno, prilikom čega je zadobila više povreda, između ostalog i kontuziju grudnog koša.

(Kurir.rs/Prva/Blic/Preneo: Đ. M.)