Administratori Telegram grupa u kojima se svakoga dana deli više od 10.000 poruka sa sadržajem intimnih snimaka i fotografija žena bez njihove dozvole, i dalje krivično ne odgovaraju.

Gde je zakon u ovom slučaju, i da li će ovakva dela biti kriminalizovana istraživala je novinarka Kurir televizije Matea Trifunović u razgovoru sa advokaticom Vanjom Macanović.

foto: Kurir televizija

- Mi ovo neovlašćeno objavljivanje snimka i fotografije, intimne sadržine nemamo kao posebno krivično delo. Postoji krivično delo generalnog objavljivanja, neovlašćeno objavljivanje fotografije i snimka, ali to krivično delo se goni po privatnoj krivičnoj tužbi. I faktički je bilo uvedeno onda kada su fotografije bile objavljivane u nekim časopisima, knjigama i slično. Sada kada se ovako objavljuje na društvenim mrežama, i kada iza toga stoje neki anonimni nalozi, neki avatar i neko za kog ne možete da utvrdite ko je postavio, onda je jasno da neko ko je privatni krivični tužilac ne može da uspe u tom postupku, zato što ne može da dokaže ko je taj iza tog nekog lažnog naloga, avatara ili čega god - objašnjava Macanović.

02:09 NEMA KAZNE ZA LJUDE KOJI OBJAVLJUJU SNIMKE I SLIKE ŽENA BEZ NJIHOVOG ZNANJA! Advokatica otkrila šta ih štiti u ovom slučaju

Pojasnila je i koje su zaprećene kazne za ovo krivično delo.

- To je nešto do dve godine zatvora, nije to neka velika kazna, ali centralna stvar je tome što ne može da se uspe u tom postupku, vi možete da pokrenete postupak, ali vi da biste podnali krivičnu prijavu morate da znate ko je tačno imenom i prezimenom postavio vašu fotografiju, snimak i onda da ste prikupili sve te dokaze. Tek tada mogu da se traže ti podaci, da se uzme nečiji telefon, nečiji kompjuter, da se vidi da li je to ta IP adresa.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:23 POŠALJI NAM SLIKE MAJKE DA JE OCENJUJEMO Devojka koja je otkrila incestuoznu grupu na Telegramu, sad je na meti MANIJAKA