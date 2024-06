NAPREDOVANJE U MOZZARTU JE SIGURIZZA: Dođi da ostaneš

Nikon Đokić od operatera napredovao do asistenta menadžera podregiona

Većini ljudi je prva asocijacija na napredovanje na poslu avanzovanje na lestvici, ali ono podrazumeva mnogo više od toga. U kompanijama koje pružaju priliku da spoznate svoje mogućnosti, otkrijete talente i veštine koje niste ni znali da imate ili usavršite one kojih ste bili svesni, zaposleni rastu i kao radnici i pojedinci. Od kolikog je to značaja za one koji su na početku karijere otkrio nam je Nikon Đokić, strukovni master ekonomista koji je svoj profesionalni razvoj započeo kao operater na uplatnom mestu u Mozzartu.

Odlučio je da igra na svoj potencijal i iskoristi sve mogućnosti za dalje usavršavanje koje kompanija nudi. Do pozicije asistenta menadžera podregiona dovela ga je odlučnost i posvećenost u radu.

– Kada sam upisao fakultet, bio mi je neophodan stalan posao. Prijavio sam se na Mozzartov konkurs za operatera na uplatnom mestu, jer sam smatrao da ću tamo moći dobro da iskoristim svoju veštinu komunikacije sa ljudima, koju sam razvio tokom ranijih radnih iskustava. Vrlo brzo sam uvideo da u Mozzartu vlada timski rad, a da je sam posao raznolik, dinamičan i pun izazova, zbog čega sam odmah znao da je to prava kompanija za mene, kaže Nikon.

Ubrzo nakon dolaska u kompaniju, pokazalo se i da je imao dobru intuiciju.

– Kao novozaposlenom bez iskustva u industriji igara na sreću mnogo mi je značilo što kompanija ulaže u zaposlene prvenstveno kad je u pitanju rad na uplatnom mestu. Iskusnije kolege su takođe u svakom trenutku bile spremne da mi pomognu, pa sam brzo ovladao unosom podataka, evidentiranjem uplata, rukovanjem opremom... Pomagali su mi i u upoznavanju sa ostalim dužnostima i obavezama, pa sam lakše savladao sve organizovane obuke. Sa svakim napredovanjem učio sam više novih stvari i tako spoznao svoje mogućnosti, sposobnosti i želje, ističe Nikon koji svoje dosadašnje radno iskustvo u Mozzartu opisuje kao ono koje se „samo poželeti može“.

Kako kaže, od početka je imao odličnu saradnju i sa kolegama na uplatnom mestu i sa menadžmentom kompanije. Ističe da nikada ni od koga nije doživeo neprijatnost, smatrajući da to najbolje oslikava klimu u kompaniji i predstavlja izuzetnu preporuku za buduće kadrove.

– Najdragocenija karakteristika kompanije je to što neguje i nepogrešivo prepoznaje odane, lojalne i vredne radnike koje uvažava, nagrađuje i unapređuje, što mogu da kažem „iz prve ruke“. Sa pozicije operatera sam unapređen u šefa uplatnog mesta, a onda i u asistenta menadžera podregiona pre svega jer su nadređeni prepoznali moj rad, trud, zalaganje i odnos prema kompaniji kao prema sopstvenoj kući, objašnjava Nikon koji navodi da širok spektar poslova u kompaniji, ali i samih zaduženja u okviru pozicije operatera na uplatnom mestu, daju odličnu priliku zaposlenima da ispitaju svoje sposobnosti i mogućnosti.

– To je ujedno i razlog zašto je Mozzart lider na tržištu, jer bez takvog odnosa prema zaposlenima nema ni dugoročnog poslovnog uspeha. Prijateljska radna atmosfera u kojoj se poštuju prava radnika i ulaže u njih čini me zadovoljnim i ponosnim članom Mozzartovog tima, pa bih takvo iskustvo poželeo svima, poručuje on.

