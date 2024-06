Tema današnje emisije "Ni pet ni šest" bila je klinička smrt.

O ovoj temi govorili su gosti Velimir Abramović, naučnik, Jordan Majstorović, energoterapeutom, dr Sanjom Klisarić, politikolog i Sanjom Vlahović, doktorantkinjom na temu “Fenomen smrti”.

foto: Kurir televizija

- Ne boje se svi smrti. Imate ljude koji strahuju za svoju smrti, a ima onih koji strahuju za smrt bližnjih. Imate takođe određeni procenat stanovništva na planeti koji uopšte ne strahuje od smrti već je prihvata kao jedan deo toka stvarnosti i imaju odnos prema smrti kao i prema životu - rekla je Klisarić i dodala:

- U zapadoj kulturi mi smo dosta negativno orjentisani prema smrti jer se ona doživljava kao prekid celokupnog postojanja. Bez obzira na religijski aspekt, dakle na hrišćanstvo kada govorimo o Evropi, mi nismo iskreni vernici. Kada pitam neke vernike da li veruju u bezgrešno začeće oni kažu da ne veruju. Bez obzira na religiju naš odnos prema smrti je više formira aktuelnom vrednostima i načinom života koji kao društvo vodimo.

01:42 UMRO SAM DVA PUTA, OSEĆAJ JE DIVAN! Velimir Abramović opisao iskustvo kliničke smrti: Duša posmatra sebe iz drugog ugla

Abramović je opisao iskustvo kliničke smrti koje je kako tvrdi doživeo dva puta:

- Umro sam dva puta, sada sam živ i mogu da vam kažem da je to jedno divno osećanje kada duša izađe iz tela i posmatra sebe iz drugog ugla. Vi vidite sebe, vidite bolnički krevet kako ležite, ali oseća se neverovatna lakoća, nema bola, nema težine, nema pomračenja svesti, sve je jasno. Čula su mnogo izoštrenija kada je duša odvojena od tela prima direktno sve senzacije potpuno čisto. Sva komunikacija u svetu ide preko svetlosti. Duša je u stvari jedna energetska sfera, kompleks elektromagnetnih talasa.

foto: Kurir televizija

Vlahović kaže da je čitava filozofija u osnovi nastala iz fenomena smrti:

- Celokupna filozofija je nastala zbog fenomena smrti. Osnovo pitnje jeste šta smo mi nakon smrti. Kad ona nije mi jesmo, kad ona jeste mi nismo. Ono čega se mi najviše plašimo kada je reč o smrti jeste neznanje. Mislimo da je smrt zlo, a zapravo ne znamo šta je smrt. Sam Sokrat je otišao u smrt ne znajući gde ide, ali da upravo zbog toga što nije izvesno šta je smrt nije osećao strah.

Majstorović tvrdi da treba praviti razliku između smrti i kliničke smrti:

foto: Kurir televizija

- Od stvoritelja sve počinje i u njemu se sve završava. On će uzeti život kao što ga je i stvorio, ali materijalno telo će ostaviti. Mi možemo da pretpostavimo šta se dešava posle smrti, ali niko ko je umro nije nam rekao kako je posle smrti. Ovo što je profesor Abramović rekao to nije smrt. To je klinička smrt.

