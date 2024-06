ADVOKAT O MOGUĆOJ KAZNI ZA NASILNICU KOJA JE TUKLA NASTAVNICU: Za ugrožavanje sigurnosti zaprećeno je do godinu dana zatvora!

Nezadovoljna zbog zaključene ocene njenom sinu, majka je nastavnici pretila smrću, vređala je, čupala za kosu i udarala nanevši joj lake telesne povrede. U toj osnovnoj školi u Novom Beogradu u znak protesta danas nije bilo nastave, nasilnica će sutra biti saslušana u Tužlaštvu.

Na meti se našla i učiteljica na Vračaru. Protiv roditelja koji su je napali jer je navodno gurnula njihovo dete na rekreativnoj nastavi biće podneta krivična prijava. I ispred te škole roditelji su se okupili u znak podrške.

Nikolija Milačić, majka deteta koje pohađa nastavu u toj školi svedočila je napadu:

- Uhvatile je učiteljicu za glavu, nekoliko puta je udarila o ogradu, čupala je za kosu. Žena je od šoka pala, baš sam potresena. Dete je bilo sa mnom, bilo je i druge dece, sva su bila uplašena. Govorili smo joj da prekine. Ženu nije intetesovalo da prekine iako su deca vrištala.

Nasilnike očekuju kazne u zavisnosti od težine povreda i karakteristike dela.

- Što se tiče kazne za krivično delo ugrožavanje sigurnosti zaprećena je kazna do godinu dana zatvora, za krivično delo teška telesna povreda 6 meseci do 5 godina, a za krivično delo laka telesna povreda opet kazna do godinu dana - rekao je Milan Popović, advokat.

Podsetimo, pre godinu i po dana trojica učenika Tehničke škole u Trsteniku maltretirali su profesorku i snimali incident, što je izvelo prosvetne radnike na ulice uz zahtev za izmenu Krivičnog zakonika i oštrije kazne za napadače.

Od tada su se nizali incidenti, a nakon čak dva koja su se desila u toku jednog dana u dve osnovne škole u Beogradu, predsednik Vlade Miloš Vučević sastao se sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u prosveti koji su došli pred Nemanjinu 11 sa istim zahtevima - realizaciju protokola o povećanju zarada i ubrzanje procesa izmene zakonske regulative.

- Postavlja se pitanje sa više strana, da li će to smanjiti mogućnost nasilja i broj nasilničkih incidenata. Možda neko vreme neće, ali je vremenom uz određenu preventive u školama. Škole moraju da budu organizovane u smislu maksimalne bezbednosti zaposlenih - rekla je Valentina Ilić, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije.

- To je nešto što nas pravno štiti I daje veći legitimitet I autoritet nastavniku. A drugo, tražimo uključenje Vlade da utiče svojom ingerencijom da se stvara jedan utisak I da se radi na građenju autoriteta nastavniku I imidža I vrednosti -poručio je Srđan Slović, predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost"

Predstavnicima četiri reprezentativna sindikata koji su inicirali izmenu Krivičnog zakona, još ranije je predočen tekst koji će ući u javnu raspravu, a potom, kako je najavljeno i u Skupštinu do kraja tekuće godine - nakon čega kazne za nasilnike neće biti samo mrtvo slovo na papiru.

