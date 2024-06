DA UPOZNATE VOJVODU ĐUJIĆA ZALJUBILI BISTE SE! Bivši agent DB koji je pratio četničku emigraciju tvrdi: Mnogo toga o njima je laž!

Radomir Pavićević Grof bivši je pripadnik specijalne treće službe ili službe državne bezbednosti.

Jedan od njegovih glavnih zadataka bio je da prati četiničku emigraciju o kojoj je govorio u emisiji Crna Hronika na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

- Ja sam dobio jedan zadatak da u Salzburgu likvidiramo Voja Popovića, doktora Voja Popovića. Ja sam se vratio i ubedio ih da je Vojo Popović bezopasan čovek. On je pisao knjigu o Draži. (prim. aut. Dragoljub Draža Mihajlović, general) On je bio Dražin prijatelj i ta knjiga trebalo je da se štampa u Minhenu, u Ljotićevoj štampariji. I onda sam im rekao likvidirajte Ljotića, a oni su odustali i u Salzburgu nijednog četnika nisu dirali. To su sve bili divni ljudi. Nikada nisu pomislil da nešto urade. Bilo bi greh njih likvidirati - rekao je Pavićević.

Jedan od najznačajnijih ljudi četničke emigracije vojvoda Momčilo Đujić na njega je ostavio pozitivan utisak:

foto: Printscreen/YouTube

- Upoznao sam i Momčila Đujića. Pa da ga vi upoznate, zaljubili biste se u njega koliko je to fin čovek. Upoznao sam i Jovanovića, on je bio tamo iz mog moga bratstva, iz Bjelopavlića. A za Nikolu Kavaju, sve su laži što pišu. On je prebegao preko granice, došao u Salzburg, tamo je smešten u logor. Ona priča da je u avionu hteo da udari u izvršno veće i da ubije Tita i šta ja znam - to nema veze sa istinom. To je bio avion koji je parkiran na ta piste. Nije on oteo taj avion kao što se priča, to su laži.

- On je bio parkiran, a Tito je trebalo da dođe u Ameriku. Kavaji su dali sto hiljada dolara, tačnije Boško Radonjić koji je bio naš čovek da sedi u tom avionui i samo su dolazili da ga snime američki. Pa je onda bila vest: Evo ide na izvršno veće, Tito neće ni doći u Ameriku, ubiće ga Nikola Kavaja! Kad je bio ovde u Novom Sadu, ja sam ga vodio na ručak i kad smo pričali o tome.

