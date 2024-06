DAN PORODICE NA ŠETALIŠTU: Bogat program za mališane! Dečji osmesi odzvanjali Loznicom (FOTO)

Na gradskom šetalištu u Loznici, ispred Vukovog doma kulture i u obližnjem parku bilo je u petak posle podne bukvalno kao u košnici, samo što nije bilo bezbroj pčela nego dece.

Za lozničke mališane i njihove roditelje, u okviru obeležavanja Dana grada, na šetalištu je priređen "Dan porodice" sa mnoštvom programa koji su održavani istovremeno pa je vrilo na sve strane.

Druženje je počelo u 17 časova dečjom pozorišnom predstavom "Kako su postale ružne reči" u izvođenju Omladinskog pozorišta Loznice, a onda su nastupili učenici Osnovne muzičke škole "Vuk Karadžić". Priređen je dečiji karneval od srednjoškolskog parka do šetališta, a centralnim gradskim ulicama prošli su loznički mališani.

Program je nastavljen nastupom Muzičkog centra "Bim Bim", plesne škole "Oki-Doki", paralelno sa tim programima deca su mogla uživati u crtanju po licu, a "punom parom" radile su radionice "Moj apotekar" Apotekarske ustanove Loznica, likovna "Mašta bašte", a mališani iz PU "Bambi" zajedno sa vaspitačicama su pravili medenjake i nakit. U parku pored Vukovog doma kulture istovremeno su veštine pokazivali polaznici škole sporta "Šampioni" i škole japanskih borilačkih veština "Daišin Dođo".

Mnogo dece u kolicima, ili na ramenima roditelja, balonima i zastavama okićene ulične svetiljke, muzika i mnoštvo nasmejanih lica pravili su pravu svečarsku atmosferu kojoj je doprinelo i sunčano vreme. Od 20 časova je nastupila Mari Mari sa dečjim horom. Tokom atraktivnog interaktivnog programa izvođene su autorske dečje pesme kao i poznate poput kompozicija "Kad si srećan", "Let it go" - Frozen ("Sad je kraj"), "Hajdemo u planine"…

Pevalo se i đuskalo, a danas je već na programu "Svetkovanje ćirilice" - radionica kaligrafije, ispred Biblioteke Vukovog zavičaja, smotra veterana KUD "Karadžić" na šetalištu i smotra folklora "Podrinje kroz pesmu i igru" u amfiteatru Crkve svetih apostola Petra i Pavla u Banji Koviljači, završnih programa uoči Dana grada.

