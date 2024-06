PROVINCIJALKA OPISALA "POSEBAN TIP" BEOGRAĐANA Njegovi imaju novac, on obožava Cetinjsku: Izazvala haos na mrežama

Jedna devojka iz provincije napravila je pravi haos na društvenim mrežama kada je javno objavila da po njemom mišljenju postoji "posebna vrsta muškaraca u Beogradu" kojim nije oduševljena.

Ona je u anonimnoj objavi na Reditu napisala da se njeno zapažanje ne odnosi na jednog ili dvojicu muškaraca, već kako navodi na sve moguće muškarce koje je srela za svojih par godina života u Beogradu.

"Zdravo, ja nisam originalno iz Beograda ali živim ovde par godina već i primetila sam posebnu vrstu muškarca koju nisam videle ni u jednom drugom gradu. Znači mora da ima bar većinu:

Alt tetovaže (ukradena sa Pinteresta), studira filozofiju/istoriju/psihologiju, mama i tata imaju novac, obožava Cetinjsku. Reći će da ima adhd/anksioznost, rekreativno konzumira psihoaktivne supstance. Govori engleski i često ga ubacuje u svakodnevnu konverzaciju. Seksualno promiskuitetan.

I sad možda neko pomisli da opisujem jednu ili dve osobe ali ne, bukvalno mi se dešavalo da baš puno ovakvih muškaraca upoznam, čudno mi je što baš oni misle da su drugačiji/specijalni/unikati... Čak mi se čini da imaju i preveliki ego iz misterioznih razloga jer konkretni i opravdani ne postoje. Nije mi se desilo da upoznam nekog takvog na selu ili u gradićima. Htela sam samo da kažem da mi je čudno i baš upada u oči", napisala je devojka.

"Samo si došla u grad i videla urbani život"

Njena objava izazvala je pravu raspravu u komentarima gde su drugi podelili svoje mišljenje.

"Nismo se kretali po istom Beogradu onda", "Kako zračiš, tako privlačiš", "Gde si ih našla majke ti? Kako ih ja nisam srela. Lupaš gluposti", "Draga devojko nisu to Beograđani, to su ovi iz provincije. Beograđani idu inostrano na studije", "Ne razumem? Došla si u grad i videla gradski urbani život. Šta je čudno? Ušla si u more, videla si ribu. Da, nećeš je videti u pustinji", "OK, i? Šta s tim. Gospođo koje je tvoje pitanje?", "Možeš ti iz sela, ali ne i selo iz tebe", pisali su joj oni.

"Džast Belgrejd tings"

Opet, pored ovih komentara našli su se i oni koji su devojku delimično razumeli.

"Riba otkrila hipstera", "Ja imam osećaj da svi kopiraju jedni druge. Kako devojke, tako i muškarci. Ne postoji unikata vise, samo kopije", "Džast Belgrejd tings", "Dobro došla u civilizaciju. To su nekad alternativni likovi, danas hipsteri. Ima ih svuda", objasnili su joj oni.

