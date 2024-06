STIŽE NOVI TOPLOTNI TALAS: Ovi dani doneće temperatature i do 37 stepeni, pazite kad izlazite! Očekuju se i tropske noći

Vikend će nam doneti znatno stabilnije, ali i toplije vreme. Ipak, neće u svim predelima biti u potpunosti stabilno.

Prvi dan vikenda doneće sunčano vreme, a maksimalna temperatura biće od 26 do 30, u Beogradu do 28 stepeni. Drugog dana vikenda u većini predela očekuje se oko 30 stepeni. U većem delu zemlje biće sunčano.

Kasnije posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima, a tokom večeri i noći uslova za pljuskove sa grmljavinom biće na severu Srbije.

U ponedeljak se očekuje promenljivo oblačno, a pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom južnije od Save i Dunava. Od utorka se očekuje sunčano i veoma toplo.

Toplotni talas u utorak i sredu doneće tempeature od 30 do 35, dok se u četvrtak i petak očekuju temperature iznad 35, lokalno i do 37 stepeni.

foto: Zorana Jevtić

Dakle, najtoplije se očekuje oko 20. juna, a oko tih dana u severnim predelima Srbije, u Beogradu i u većim urbanim sredinama očekuju se i tropske noći, uz minimalne temperature od 20 do 25 stepeni.

U narednom periodu očekuju se i veoma visoke vrednosti UV zračenja, pa se ne preporučuje izgalanje suncu duže od 20ak minuta bez adekvatne zaštite.

Prema trenutnim prognozama, sam kraj sledeće sedmice, odnosno nedelja, doneće osveženje, pa se nakon 23-24. juna očekuje prijatnije i ugodnije vreme, uz maksimalne temperature od 25 do 30 stepeni.

S obzirom na to da su prosečne maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji je od 24 do 28 stepeni, narednih dana biće malo iznad proseka, a oko 20. juna znatno iznad napomenutog proseka i to za više od sedam stepeni.

Prethodni toplotni talas doneo je Srbiji i Beogradu 36 stepeni, a najduže je potrajao na jugu i jugoistoku Srbije, gde su tempetature sve do juče bile i do 33 stepena. To je bio i prvi toplotni talas ove sezone.

(Kurir.rs/Telegraf)

