DA MI NUDE BRDO PARA, NE BIH OVO MENJAO NI ZA ŠTA NA SVETU: Strahinja (17) nakrivi šajkaču i u brk saspe svakom ko mu dirne u selo

Za mene je život na selu sve... Ma koliko novca da mi ponude, nikada ne bih napustio svoju zemlju ni svoje selo, ne bih ga menjao ni za šta na svetu. Ponosan sam na mesto gde sam rođen i na svoje korene, poručio je u razgovoru za Kurir sedamnaestogodišnji Strahinja Jenić, čiju glavu krasi srpska šajkača!

Na obroncima Homoljskih planina nalazi se selo Stamnica, blizu Petrovca na Mlavi, gde s porodicom živi i Strahinja. Stamnica je selo sa oko 1.000 žitelja, čiji su meštani i Jenići.

foto: Privatna Arhiva

Strahinja završava treći razred Poljoprivredne škole "Sonja Marinković", a uživa u životu na selu i ništa mu nije teško. Iako njegovi vršnjaci imaju nešto drugačija interesovanja, Strahinja ne odustaje od života i rada na selu. Živi s roditeljima, babom, dedom, bratom i sestrom.

I poljoprivrednici na mrežama

- Petkom, kada dođem iz škole, uvek čistim kuću da pomognem mojima. Ništa ne prodajemo, gajimo za nas. Imamo luka, boraniju, krastavac, rotkvice, šargarepu, krompir, tikvice, skoro smo posejali njivu kad je bio kukuruz. Od stoke imamo samo šest ovaca, imamo i dve kokoške i jednog petla. Ovce, kad god mogu, vodim na ispašu - priča nam ovaj vredan momak.

Strahinja inače snima video-snimke o životu na selu i postavlja ih na svoj Tiktok nalog, ali, nažalost, ima i nekih negativnih i uvredljivih komentara.

- Radim to iz zanimacije, želim da pokažem ljudima kako se živi na selu. Video sam da i drugi seljaci i poljoprivrednici to rade, pa sam želeo i ja da se oprobam u tome. Život na selu - to mi je ceo život, i hoću i drugima da pokažem kako to izgleda. Neki me hvale i podržavaju, a ima i loših komentara: "Gle kakav si, nosiš šajkaču!" Trudim da se ne obazirem na to i teram svoje - priča nam Strahinja.

Selo nema cenu

Kaže da život na selu nije težak posao, posebno ako se uči odmalena.

foto: Privatna Arhiva

- Šta to znači živeti na selu - čist vazduh, mir, pomagati drugim ljudima u nevolji na putu... Stamnica ima oko 1.000 stanovnika, ima i napuštenih kuća, ljudi su otišli u inostranstvo da žive. Nikada se ne bih odselio u grad. Da mi neko ponudi brdo para, ne bih ovo menjao ni za šta na svetu - dodaje on.

Vozi i traktor...

ŽELJE Sanja novi traktor i balerku Strahinja koristi Tiktok još od petog razreda osnovne škole, ali se malo više aktivirao u poslednje vreme po pitanju video-snimaka o životu na selu. - Nisam bogat, ali u moju kuću uvek je dobrodošao svako. Inače, želja mi je da imam novi traktor i balerku - dodao je on.

- Kad je otac na poslu, s bratom idem na seno, pa tovarim i skupljam. Pravimo ovčiji sir, domaći kačamak. Roditelji ustaju u pet ujutru, ja ustajem u sedam, idem i puštam jaganjce u pašu, namirim kokoške, dam kuci da jede, idem po njivama i gledam šta ima da se radi. Posle ide pauza, pa ručak, pa odmor, bez odmora ne može ništa da se radi. Ko voli da radi, njemu ništa nije teško - zaključio je ovaj momak.

