PRESTOLONASLEDNIK ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ O INICIJATIVI KURIRA: Posmrtni ostaci voždovog najstarijeg sina uskoro u Srbiji

Posmrtni ostaci Voždovog sina, kneza Alekse, trebalo bi da stignu u Srbiju krajem ove ili početkom naredne godine. Da se još jedan Karađorđević vrati svojoj zemlji nakon previše godina! Ne samo godina već decenija, pa i vekova - kaže u intervjuu za Kurir prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević povodom inicijative Kurira za prenos u Srbiju posmrtnih ostataka drugorođenog Karađorđevog sina Alekse (prvenac Sima umro po rođenju), koji je preminuo u Kišinjevu 1830, gde i počiva.

Od čega tačno zavisi vreme prenosa posmrtnih ostatka?

- Po propisima Moldavije, ekshumacija može se obaviti samo od novembra do marta, kad je hladno vreme, i to ćemo poštovati. Čim budemo imali i tačan datum, obavestićemo javnost.

Gde će počivati knez Aleksa?

- Planirano je da knez počiva u porti stare Crkve rođenja Presvete Bogorodice u Karađorđevom gradu u Topoli. Kako je u pitanju zadužbina vrhovnog vožda Karađorđa, oca pokojnog Alekse, smatramo da je to najprikladnije mesto za večni počinak starijeg Karađorđevog sina. Tu je i sam knez živeo i stasavao, školovao se, tu je i Vožd počivao do 1930. Jaka je simbolika zbog koje je ovo mesto odabrano. Po nekim izvorima, Aleksa je sa svojim ocem i lično prisustvovao osvećenju ove crkve.

Zašto ne Oplenac, gde počivaju svi Karađorđevići, počev od samog Vožda?

- Kako je Oplenac mesto na kome se po želji ktitora, kralja Petra Prvog, sahranjuju njegovi potomci, što moramo poštovati, Karađorđev grad je prirodan izbor. U srcu Topole sa Oplencem zajedno čini jednu celinu, koja je jako bitna odrednica naše istorije i tradicije.

ZAHVALNOST U ovom poduhvatu mnogo je učesnika? - Veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu spoljnih poslova, kome sam početkom 2024, kao starešina Kraljevskog doma, uputio molbu i dao saglasnost da preko naše ambasade u Bukureštu, nadležne i za Moldaviju, pokrene neophodne procedure za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka. Takođe, prethodnom ministru Ivici Dačiću, sa kojim smo započeli proceduru, a i sadašnjem Marku Đuriću, koji je svesrdno nastavio da podržava inicijativu. Potom Ministarstvu kulture, koje je pružilo podršku u okviru njegove nadležnosti, Ambasadi Srbije u Bukureštu, koja je završila sve neophodne procedure, kao i svim drugima koji su pomogli. Ova inicijativa je veoma dobar pokazatelj kako različiti akteri mogu zajedno da rade na postizanju zajedničkog cilja. A taj cilj je, pre svega, doprinos našoj nacionalnoj istoriji i kulturi sećanja. Naravno, zahvalnost ide i vama lično, Jelena, jer ste nas svojim tekstovima i inicijativom sve malo razmrdali i podstakli da krenemo u konkretne korake. DA SE ODAVNO ZAPOČETA GLOŽENJA KONAČNO OKONČAJU Šta za vas znači povratak Karađorđevog starijeg sina u Srbiju? - Naša istorija jeste bila veoma burna, te su nam pored mnogobrojnih slavnih primera herojstava i državotornih tradicija, kojima se s razlogom i danas ponosimo, nažalost, ostali i pojedini slučajevi nepravdi. Bez potrebe da prekrajamo istoriju, na nama potomcima je zadatak da te nepravde ispravimo i ostavimo temelj budućim generacijama, da se slični događaji nikad ne ponove. Za mene lično, ovo je konačno zatvaranje jedne tragične epizode naše istorije, zaceljivanje starih rana iz prošlosti... Svedoci smo da se i dalje dešava da se potomci svađaju i dele zbog nerešenih stvari iz davnih vremena, koje se tiču predaka. Zato je potrebno da se odavno započeta gloženja konačno okončaju i da se svi akteri naše prošlosti ostave da počivaju mirno na stranicama istorije i u sećanju našeg naroda, gde im je i mesto.

Hoće li biti državne sahrane?

- Ta odluka je u domenu nadležnih institucija Srbije. Knez Aleksa nije bio na čelu države, tako da porodica svakako neće insistirati na ceremoniji kakva je bila u maju 2013, ali u razgovorima sa predstavnicima nadležnih državnih institucija vide se spremnost i volja da se ova svečana ceremonija priredi na najprikladniji mogući način, kako i zaslužuje sin osnivača moderne Srbije. Najvažnije je da se okupimo u molitvi i dostojno dočekamo i sahranimo Aleksu Karađorđevića u njegovom zavičaju. Sigurno će nam se u tom činu priključiti i predstavnici državnih institucija jer su nam upravo one i pružile dragocenu i ključnu podršku i pomoć.

Šta će biti sa spomenikom koji je na grobu kneza Alekse?

- Planirano je da se spomenik zajedno sa posmrtnim ostacima kneza preveze u Srbiju, da nastavi da čuva večno sećanje na njega. Svi dobro znamo kako u tradiciji našeg naroda poštovanje preminulih predstavlja važan deo našeg identiteta, gde posebnu poštu zaslužuju i spomenici, kao čuvari mesta večnog pokoja. Kako je ovaj spomen nastao odmah nakon Aleksinog preranog kraja života, i on predstavlja deo sećanja na njega. Zahvaljujući našoj ambasadi u Bukureštu, svi neophodni koraci u vezi s dozvolama su završeni, sada očekujemo da stručnjaci iz našeg Zavoda za zaštitu spomenika kulture predlože najadekvatniji način transporta i naprave plan.

Nameravate li da pokrenete inicijativu i da porodica kneza Alekse bude sahranjena u Srbiji - supruga, sin, snaja, unuci?

- Ponoviću što sam rekao i kada ste me prvi put pitali za kneza Aleksu - moramo biti odmereni, ne smemo žuriti po svaku cenu kako se ne bi napravila neka greška ili propust. Aleksin sin Đorđe počiva u Beču, nemam informacije o tome u kakvom je stanju sada grob. Đorđeva žena Sarka je, po nekim dostupnim podacima, izmeštena iz grobnice u kojoj je počivala na groblju Per Lašez u Parizu... Dosta činjenica treba proveriti, a mnogo je prošlo od samih događaja... Na primer, neki izvori tvrde da su njihovi sinovi, kneževi Božidar i Aleksa, bili u Srbiji već na krunisanju kralja Petra Prvog, dok, prema drugima, knez Aleksa dolazi u Srbiju tek za vreme balkanskih ratova, da bi učestvovao i u Prvom svetskom, gde je dobio i Karađorđevu zvezdu... Nakon rata odlazi iz Srbije, umire u Švajcarskoj, u doba epidemije španske groznice. Moj deda, u to vreme regent Aleksandar, organizovao mu je parastos u Sabornoj crkvi, kom su prisustvovali članovi vlade, diplomate, a proglašena je i žalost od šest nedelja. Pitanje je, na primer, zašto tad Aleksa, to jest Aleksej, kako mu u tadašnjim izvorima navode ime, nije prenet u Srbiju, nego je sahranjen u Švajcarskoj, da li je to bila njegova volja ili samo splet okolnosti. Baš zato i pristupam veoma oprezno svemu i želim da se savetujem sa onima koji su dublje istraživali našu istoriju po tom pitanju, jer ne smemo nauditi ni želji pokojnika.

Jelena S. Spasić

