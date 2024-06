KOLIKE SU TRENUTNO CENE NA ZLATIBORU: Pošto ručak, a pošto kafa! Turisti se ovako dovijaju

ČAJETINA - Planina Zlatibor godinama unazad obara rekorde posećenosti. Cene na Zlatiboru su ono o čemu se neretko priča, a kakvo je stanje na ovoj srpskoj planini i da li se kući zaista vraćaju sa ispražnjenim novčanicima.

- Smeštaj u hotelu sam platila oko 50 evra po danu, u to je uračunata i hrana stoga jedino što potrošim mimo toga jeste eventualno za kafu ili palačinku tokom šetnje, to je dodatno do nekih 10 evra po danu. Ja sam još davno uplatila aranžman, kaže za RINU jedna od turistkinja.

Mlađi bračni par iz Vojvodine koji je tek stigao na Zlatibor smatra da je za njih dvoje osim smeštaja, za jedan dan potrebno oko 15.000 dinara, dok su nešto stariji Vojvođani ipak bili malo štedljiviji.

- Mi imamo svoj apartman, tako da smeštaj ne plaćamo. Hranu kupujemo u prodavnici, ne hranimo se po restoranima jer je jako skupo. U Novom Sadu kafići su mnogo jeftiniji, ali cene u prodavnicama su iste i kod nas i na Zlatiboru, kaže Novosađanin.

Ima i onih koji su na Zlatiboru u prolazu i ostaju samo deo dana, tada su ručak, kafa, piće i eventualno ulaznice za neki od parkova jedini trošak.

- Ručak za dve osobe smo platili oko 5.000 dinara, to je stvarno skupo, ali.. na odmoru smo, pa smo to priuštili sebi. U zavisnosti koju kafu pijete razlikuje se i cena, ali tu je neki prosek oko 200 dinara, dodaje sledeća turistkinja.

Sudeći po odgovorima, iako važi za jednu od skupljih destinacija u Srbiji Zlatibor ipak može biti prihvatljiv za svaki džep, sve je stvar dobre organizacije. Imajući u vidu druge planinske destinacije u regionu, na primer na Žabljaku gde je prosečna cena noćenja u prvatnom smeštaju od 60 do 70 eura, srpska planina je čak i povoljnija.

