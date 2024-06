Dva slučaja nasilja nad prosvetnim radnicima u beogradskm školama protekle nedelje otvorila su pitanje kada će se pooštriti kazne za napade na učitelje, tim pre što su vinovnici poslednja dva bili roditelji.

Ovim povodom gošće Pulsa Srbije na Kurir televiziji bile su Milica Milenović iz Foruma beogradskih gimnazija i Jelena Kenić, psiholog i pedagog.

Milenović je upitana koliko često roditelji dolaze da razgovaraju s nastavnicima o rezultatima svoje dece.

foto: Kurir televizija

- Redovnog dolaženja se ne sećam kad je bilo. Dolaze sporadično, uglavnom na kraju kvalifikacionog perioda, više pred kraj godine nego na prvi semestar. I, uglavnom, roditelji zaobilaze nastavnika i idu pravo kod direktora da bi tužili. Ja prosto nemam iskustvo da su roditelji došli da me pitaju u čemu je problem kod prve ocene ili kada sam ga prvi put upisala u dnevnik zbog nečega što je uradio na času. Uglavnom, ne dolaze. Moje iskustvo govori da su roditelji isključivo zainteresovani za prosečnu ocenu i za taj opšti uspeh, da im dete bude odlično, ma šta to značilo. Ja sam na poziciji da je bitno znanje. Odnosno, iz svakog predmeta da li je one ishode koje po programu treba da ponese, da li je stekao, da li ima te sposobnosti koje bi trebalo da ima - objasnila je Milenović.

05:41 RODITELJI OBILAZE NASTAVNIKE I IDU KOD DIREKTORA DA IH TUŽE Profesorka: Ne pamtim da me je neko pitao da li mu dete ima problem

Druga sagovornica voditeljke Anastasije Čanović analizirala je da li će biti roditelja koji će i dalje uzimati pravdu u svoje ruke.

foto: Kurir televizija

- Moja iskustva su vrlo bogata različitim situacijama u školi. Da kažem da će sigurno uvek biti roditelja koji će možda imati nameru da uzmu pravdu u svoje ruke i koji će misliti da je ona ocena koju su oni zamislili, ona koju i nastavnik treba da upiše. Ipak, očekujem da će se smanjiti ovakve situacije, odnosno njihov broj. Da dođe do predmetnog nastavnika i fizički na njega nasrne, možda će ipak postojati neka ograda da se to uradi. Međutim, koleginica je lepo rekla, ono što je početni problem je to da sad bez obzira na digitalne mogućnosti roditelja da prate napredovanje svog deteta, roditelji to ipak ne čine. Znači, bilo kakvu naznaku da napiše nastavnik u elektronski dnevnik, roditelj to može da pročita. Ako je dete odsutno sa časa, roditelj to može da pročita momentalno. Znači, ako roditelji ne koriste mogućnost da provere šta njihovo dete ipak radi u školi, onda propuštaju da kad se prvi problemi pojave reaguju adekvatno - objasnila je Kenić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:26 OTAC UČENIKA KOJI MI JE IZMAKAO STOLICU, DOŠAO U ŠKOLU DA SE ŽALI Šok ispovest profesorke iz Trstenika koju su mučili đaci