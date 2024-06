ŠTA AKO SE DETE IZGUBI NA PLAŽI ILI PREPUNOM ŠETALIŠTU? Saveti kako da ovo ne bude više noćna mora roditelja i dece

Da li ste nekada razgovarali sa svojim detetom šta treba da uradi i kako da se ponaša ako se izgubi na letovanju, a da istovremeno ostane bezbedno i da se ne preplaši?

Koliko god da roditelji brinu o svojoj deci, dovoljan je trenutak nepažnje da dete nestane iz vidokruga i izgubi se. Deca se izgube na plaži, ali isto tako se mogu izgubiti u tržnom centru ili na prepunom šetalištu u nekom od letovališta.

Na plažama tokom leta cirkuliše ogroman broj posetilaca. Deca u kupaćim kostimima sva liče jedna na druge i roditeljima je teško da ih prepoznaju.

Ako se samo malo udalje na plaži od roditelja, veoma lako se izgube u masi. Ovakve situacije predstavljaju veliki stres i za dete i za roditelje.

Ukoliko imate decu školskog ili predškolskog uzrasta, možda ne bi bilo loše da porazgovarate sa njima na ovu temu i date im uputstva šta da rade ukoliko dođe do toga da se izgube na plaži, ulici i ne mogu da vas pronađu.

Prvo i osnovno što biste trebali da im napomenete da kada shvate da su se izgubili, ne nastavljaju u panici da se udaljavaju tražeći vas, već da ostanu na istom mestu.

Naučite pre svega svoje dete da prepozna ljude od kojih može bezbedno tražiti pomoć. Objasnite im da se mogu obratiti zaposlenima u baru (ukoliko su se izgubili na plaži), zaposlenima u nekoj od prodavnica, policajcu. Ako plaža ima spasioca uputite dete da se prvo javi njemu ako se izgubi.

Oni će preduzeti dalje korake da se dete što pre vrati roditeljima, a dete će među njima biti zaštićeno i bezbedno dok po njega ne dođu tata i mama.

Objasnite im da se za pomoć mogu obratiti drugoj mami sa decom.

Možete takođe zajednički dogovoriti mesto na plaži gde ćete se naći u slučaju da se razdvojite, isto to možete uraditi i na prometnim šetalištima. Najbolje bi bilo da to bude neki posebno vidljiv objekat, koji je uočljiv sa više strana i koji se lako pamti, i da to bude mesto ka kojem bi se dete uputilo ukoliko se odvoji od vas i ka kojem bi ste vi takođe krenuli.

Ako se dete izgubi uprkos vašoj budnoj pažnji, potrudite se da ima sa sobom vaše kontakt podatke.

Podaci treba da sadrže sledeće stavke kako biste imali više mogućnosti za pomoć u pronalaženju vašeg deteta:

Ime i prezime deteta

Vaše ime i prezime

Vaš broj telefona

Vaš e-mail

Broj policije u Grčkoj 100, svih hitnih službi 112 Broj policije u Grčkoj je 100. Sa mobilnog i fiksnog telefona možete pozvati 112 - to je broj za sve hitne službe (policiju, hitnu pomoć, vatrogasce) i važi za celu Evropu. Pozivi su besplatni.

Ukoliko sa malom decom posećujete tržni centar, park ili neko drugo mesto na kome ima dosta ljudi i druge dece, najbolji način je da karticu sa kontakt podacima stavite u jedan od njihovih džepova. Ako nemaju džepove, zavežite malu karticu za pertlu na cipeli ili oko ruke. Nemojte se plašiti da budete kreativni, ali u svakom slucaju, uverite se da vaše dete zna gde da tu karticu pronađe.

Pomozite starijoj deci da zapamte vaš broj telefona i e-mail. Ako im je potrebna lokalna adresa na kojoj boravite, zapišite im je ili neka upišu informacije u svoj mobilni telefon. Svi znamo da tinejdžer neće ići daleko bez svog telefona.

Deci koja su još uvek suviše mala da nauče vaše podatke kupite vodootpornu narukvicu u boji i na poledini vodootpornim flomasterom napišite vaš broj telefona. Objasnite detetu šta ste napisali i da je to broj na kom će vas naći ukoliko odluta.

