"TITO JE U NJEMU IŠAO U LOV, KUPIO SAM GA NA KILO": U Novom Sadu održan "Oldtajmer šou", ova vozila su GLAVNE ATRAKCIJE (FOTO)

Juče je u Novom Sadu, na platou kod Spensa održan sajam autombilića sedmi po redu i prvi „Oldtajmer šou”, na kom je učestvovalo više od 140 izlagača iz zemlje i regiona.

U sklopu sajma za ljubitelje i kolekcionare malih autombilića, organizovan je za sve ljubitelje i oldtajmer događaj gde je izloženo na desetine starih automobila.

Posebnu pražnju posetilaca i pravih ljubitelja old tajmera privukao je "Mercedes 220A" proizveden u Nemačkoj 1955 godine. To je ujedno bio i najstariji automobil koji je bio izložen. Srđan Jovanović, vlasnik najstarijeg automobila, a ujedno i najstariji kolekcionar osnovao je i "Auto veteran klub", i to davne 1988. godine.

Ovo je sasvim neobično-obična priča jednog old tajmera...

"Prvenstveno je automobil dobijen kao ratna odšteta za Vojnu ustanovu Karađorđevo. Mercedes 220A registrovan je u Jugoslaviji 1956 godine. U mom posedu je od davne 1976 godine", kaže Srđan.

Vlasnik najstarijeg modela automobila koji je juče izložen otkrio nam je i zanimljivu priču o ovom modelu. Naime, 220A bio je u vlasništvu i nekadašnjeg predsednika SFRJ.

"Ovaj automobil je korišćen prvenstveno u Vojnoj ustanovi Karađorđevo kao službeno vozilo, u njemu se vozio i Tile kada je išao u lov. Tito kada je već zašao u godine nije mu bilo ugodno da se vozi džipom, pa je išao "Mercedes 220A", kaže Srđan i otkriva kako je prvobitno automobil izgledao.

"Kada sam ga je preuzeo, tačnije, kupio sam ga na kilo, platio sam ga oko 850 maraka, automobil je u originalu bio sive boje", orkito nam je vlasnik i rekao da ga je za sve ovo vreme restaurirao dva puta.

Ipak, radoznalom oku definitivno nije bilo moguće da promakne “jaguar” sa britanskim tablicama. Jagura je u vlasništvu Dena Hogtona.

Ovaj model “jaguara”, i-tajp, slovi za jednog od najlepših automobila na svetu, a prvi modela ovog automobila izašao je pre više od šest decenija.

Na sajmu su se mogli videti razni modeli automobila iz 70-ih, pa sve do 90-ih godina dvadesetog veka.

