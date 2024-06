O nasilju u školama govorila je u emisiji Puls Srbije voditeljka i novinarka Milica Kon, čije je dete bilo meta vršnjačkog nasilja.

foto: Kurir televizija

- Decu su onakva kakvi su im rodtielji. Mi ne možemo da očekujemo da budu deca dobra ako ih roditelji vaspitavaju po principu "sve može". Ja moram da kažem da nisam bil iznenađena kada sam videla šta se sve dogodilo u četvrtak jer baš na vašem portalu pre dve godine bila je vest o napadu na nastavnicu u Trsteniku i mi nismo videli epilog te priče. Ona je vraćena u školu da radi sa skraćenim brojem časova. Ja bih rekla da je ona na neki način i kažnjena. Ta deca su normalno nastavila da se školuju. Kada se takva slika pošalje šta mi da očekujemo. Ovo je da kažemo vrh ledenog brega. Šta smo mogli da očekujemo - rekla je Kon.

Podelila je neprijatno iskustvo sa rodtieljskog sastanka na kom je skoro prisustvovala:

02:47 MILICA KON DOŽIVELA UŽASNU NEPRIJATNOST NA RODITELJSKOM SASTANKU: Vi ne znate koja je to agresija, neki roditelji su kao ŽIVOTINJE

- Bila sam na roditeljskom sastanku u vrtiću. Vi ne znate kako se roditelji već u vrtiću ponašaju prema vaspitačima. Tako da se jedna vaspitačica rasplakala. Nastavnici i vaspitači moraju da dobiju status službenog lica kao policajci. Vi danas imate roditelje koji kao da su životinje. Mi se od životinja razlikujemo samo po samokontroli. Ovo su napadi gde vi vidite da neko ne može da obuzda neko nezadovoljstvo izazvano apsolutno ničim. Vi vidite kako roditelji od najranijih dečjih dana vrše atak na nastavno osoblje. Onda imamo situacije kada u osnovnoj nastavnica zaključi dvojku iz biologije i zbog toga dobije batine.

foto: Kurir televizija

U emisiju se uključio Nikola Rađen, bivši vaterpolo reprezentativac i dečiji vaterpolo trener.

- Vest o nasilju u školama me je dočekala na pripremama reprezentacije Srbije. Vest koja je jako, jako neprijatna. Sigurna sam da će se svi složiti sa mnom. Mislim da je onako celo j javnosti malo previše tih dešavanja u školama. Svi mi potajno negde želimo da se to izbegne, da se to ne ponavlja. Nažalost ponavlja se - rekao je Rađen i dodao:

- Ja sam mišljenja da svi moramo da utičemo na to. Svaka individua, koliko može, da se to ne rade. Nije laka misija, ali opet mislim da veliku ulogu igraju roditelji. Odakle ta deca dolaze, iz kakve kuće i kakvog vaspitanja. Neprijatna dešavanja koje su se desila u Srbiji nisu dobra. Mislim da bi trebali baš dobro da se pozabavimo na način da se iskoreni to.

Kurir.rs

