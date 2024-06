SRPSKA RAKIJA NAJBOLJA NA SVETU! Šljivovica iz sela Viševac osvojila maksimalan broj poena na svetskom takmičenju u Njujorku

Na prestižnom događaju "New York International Spirits Competition Awards 2024", EMPERUS Privilège rakija osvojila je prvo mesto, potvrđujući svoj vrhunski kvalitet među svetskim alkoholnim pićima. Ova prestižna manifestacija, koja se održava svake godine u Njujorku, okuplja najbolje proizvođače alkoholnih pića iz celog sveta i ocenjuje ih na osnovu stvarne tržišne vrednosti i potencijala, a predstavlja ključni događaj u industriji alkoholnih pića.

U Njujorku je održana svečana ceremonija uručenja nagrada na jednom od najprestižnijih takmičenja na celom svetu, kada su jaka alkoholna pića u pitanju. Dodeljena su priznanja u preko 50 kategorija viskija, tekile, kalvadosa, konjaka i mnogih drugih pića, a pažnju je privuklo to što je u kategoriji rakija od voća (fruit brandies) najbolje ocenjena rakija Emperus Privilège iz Srbije! To je jedina rakija od voća koja je osvojila maksimalnih 96 poena, kako je to predviđeno pravilima takmičenja. Na taj način, srpska šljivovica stara 25 godina, je postala najbolja rakija na svetu u 2024. godini.

foto: Dejan Veljović

Nagrada koju je osvojila EMPERUS Privilège rakija ima posebnu težinu jer ju je dodelio profesor Adam Levi, ugledni osnivač "New York International Spirits Competition" i poznati stručnjak u industriji alkoholnih pića. Levi je poznat po svom oštrom oku za kvalitet i detalje, a njegovo priznanje dodatno potvrđuje izvanrednost ove rakije. Nagradu je u ime destilerije EMPERUS primio Aleksandar Senić. On je, kao ukazivanje počasti svom dedi Vasiliju Seniću, koji je ovu rakiju proizveo, doneo njegovu sliku na ceremoniju.

foto: Dejan Veljović

EMPERUS Privilège je šljivovica tamnorubin boje, svežeg i cvetnog mirisa, koji potiče od starih autohtonih rakijskih sorti šljiva – požegače i rankovače. Celokupan proces prerade, fermentacije i dvostruke destilacije urađen je na tradicionalan način, koga se držao i koji je baštinio Vasilije Senić iz sela Viševac, rodnog sela Vožda Karađorđa. Zbog toga se njegov potpis i nalazi na poleđini boce.

foto: Dejan Veljović

Ono što čini ovu nagradu posebno vrednom je činjenica da su žiriji sastavljeni isključivo od profesionalaca iz industrije – uvoznika, distributera, vlasnika barova i prodavnica alkoholnih pića. Njihova ocena nije samo tehnički precizna, već i praktično relevantna za tržište. To znači da je EMPERUS Privilège rakija prepoznata kao proizvod izuzetnog kvaliteta koji ima veliki potencijal za uspeh na tržištu.

Osvojeno prvo mesto na 2024 New York International Spirits Competition Awards za EMPERUS rakiju predstavlja ogroman uspeh. Sa globalnom vidljivošću i novim poslovnim mogućnostima koje se otvaraju, EMPERUS rakija je zasigurno spremna da osvoji srca ljubitelja vrhunskih alkoholnih pića širom sveta.

Inače, Emperus Privilège je 2021. godine proglašena za najbolju srpsku šljivovicu, na Smotri najboljih srpskih šljivovica, koja se održava u Čačku.

"New York International Spirits Competition Awards" je izuzetno značajan događaj u celom svetu iz nekoliko razloga:

Prepoznavanje kvaliteta: Nagrade sa NYISC-a služe kao priznanje vrhunskog kvaliteta, što može značajno povećati prodaju i ugled nagrađenih brendova.

Tržišna relevantnost: Pošto su sudije aktivni stručnjaci u industriji, nagrade imaju stvarnu vrednost na tržištu. Proizvođači dobijaju povratne informacije od onih koji najbolje razumeju šta se prodaje i zašto.

Globalni domet: Manifestacija privlači učesnike iz celog sveta, što znači da nagrađeni proizvodi dobijaju globalnu vidljivost. Ovo može otvoriti vrata za međunarodnu distribuciju i saradnju.

Povezivanje: Događaj pruža jedinstvenu priliku za umrežavanje. Proizvođači, distributeri i prodavci mogu ostvariti važne poslovne kontakte, razmeniti ideje i dogovoriti nove poslove.

Šta su stručnjaci rekli o Emperus Privilège rakija, pogledajte u videu: