"TO ŠTO JE 40.000 LJUDI POTRAŽILO PREVENTIVNI LEKARSKI PREGLED GOVORI MNOGO STVARI!" Kardiolog tvrdi da su uplašeni s razlogom

U današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, autorka i voditeljka emisiji Jovana Grgurević bavila se sa svojim gostima temom troškova zdravstvenog lečenja u Srbiji, konkretno, koliko državu košta lečenje pacijenta.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio da bi pacijentima trebalo dati račun nakon završenog lečenja, da bismo znali koliko to košta.

Napravljen je niz lekarskih pregleda koje su svi građani mogli obaviti potpuno besplatno. Odziv je bio veliki, ali šta nam to govori i u kakvoj je vezi sa novim ministrom?

Svoja gledišta po ovom pitanju izneli su dr Vanja Milošević, ginekolog, prof. dr Snežana Bašić, kardiolog, dr Gradimirom Dragutinovićem, radiolog i Živorad Mrkić iz Sindikata zdravstevnih radnika.

Milošević je konstatovao da se zdravstvene instutucije od poverenja sa dugom tradicijom ne baziraju u tolikoj meri na tome koja ličnost obavlja ministarsku ili neku drugu funkciju:

- Mi koji imamo više od 30 godina iskustva ne baziramo se baš na tome ko će da nam bude ministar. Veliki sistemi poput klinike "Narodni front" ne može svoj obim poverenja da bazira na određenim funkcijama tj. na tome koja ličnost ih obavlja. Sve što je vezano za medicinu i očuvanje zdravlja, a iskreno je, jeste dobrodošlo. Imate kategoriju ljudi koji će u svemu lošem da vide nešto dobro i obrunto - rekao je Milošević i dodao:

- Činjenica da je skoro 40.000 ljudi potražilo taj preventivni pregled govori nekoliko stvari. Ljudi imaju očitu potrebu za odlaskom kod lekara. Oni nedobronamerni će reći to su bili ljudi koji inače idu na preglede. Podatak da je bilo 2.500 dece je meni dosta ozbiljan podatak. Roditelji nemaju puno vremena ili su negde zakazali. Broj pacijenata koji se pojavio treba da bude prst na čelo za sve nas. I za one koje rade u državnim i u privatnim sistemima. Vi imate na potezu oko kalenić pjace imate 15 apoteka. Da li smo mi stvarno u potezu da nam treba 15 apoteka na jednom potezu od kilometar i po. Pokazalo se da ljudi žele da dođu na preglede, ali iz nekog razloga nisu u stanju da li zbog lista čekanja ili nečeg drugog.

Mrkić se osvrnuo na sastanak novog ministra sa zdravstvenim radnicima i ocenio ga pozitivno:

- Meni je kao sindikalisti ministar druga strana, ali hajde da probam da budem objektivan. Ministar je na početku mandata pokazao neku energiju. Dopao mi se onaj njegov sastanak sa zdravstvanim radnicima. Nadam se samo da će ostati dosledan u tom stavu. Naime, on je rekao da se neke stvari neće tolerisati. To su one stvari koje dovode do toga da ovaj zdravstveni sistem bude neefikasan.To je sistemska korupcija u zdravstvu, postojanje određenih klika koje su privatizovale državne zdravstvene ustanove iznutra i to je nevidljiv dopunski i dodatni rad.

Bašić smatra da je veliki odziv na besplatne preventivne preglede veliki jer su ljudi uplašeni i to najviše zbogo iznenadnih slučajeva izbijanja karcinoma:

- Prvo nam treba dobra analiza ljudi koji su otišli na preventivne preglede. Ako su to hipohondri kod kojih nisu otkrivene nikakve promene u zdravlju onda je to suvišno trošenje vremena i novca. Ali ja ne bih rekla da je to tako. Mislim da su to ljudi koji su prilično uplašeni. Ne treba da govorimo koliki je porast karcinoma u našoj zemlji i oni to vide. Znaju da ne mogu više da razmišljaju na način ovo se meni neće desiti. Sada ljudi oboljevaju iz punog zdravlja, jer to su takve bolesti. Karcinom je podmukla bolest i to daje opravdanje za preventivne preglede da je otkrijete u ranoj fazi ako je to moguće. Postoje karcinomi koje nikada ne otrkijete u ranoj fazi čak ni na preventivnom pregledu.

Dragutinović je konstatovao da su preventivni pregledi neophodni:

- Ne treba biti pesimista. O preventivnim pregledima uvek treba pričati. Oni su apsolutno neophodni. Tehnika je važna, ali insistirao bih pre svega na ljudskom faktoru tj. na edukaciji mladih. Treba ih poslati širom sveta kako bi pokupili najnovija znanja iz medicine. Nemali broj ljudi se vraća iz inostranstva. Dolaze mladi , vraćaju iz sveta. I oni insistiraju na prevenciji, ali i na edukaciji ljudi.

