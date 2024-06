GODINAMA POMAŽE LJUDIMA BEZ IKAKVE NADOKNADE, A SADA JE NAGRAĐEN KAKO DOLIKUJE Upoznajte VIKTORA BOŽIĆA, diskretnog heroja iz RUME

Na svečanoj dodeli nagrada u okviru konkursa „Oni su heroji“, predstavljeno je deset nesebičnih i plemenitih pojedinaca koji su u 2024. godini učinili mnogo za svoje zajednice.

Građani iz mnogih gradova podržali su inicijativu, ukazujući na sugrađane, prijatelje i članove porodice koji nesebično deluju kako bi učinili svoju zajednicu boljom i srećnijom.

Ove godine pristiglo je 79 nominacija za „diskretne heroje“, a više od 40.000 ljudi glasalo je za svoje favorite.

Na osnovu glasova i ocena žirija, odabrano je deset heroina i heroja koji nisu poznati široj javnosti, ali su svojim delima značajno uticali na promene u svojim sredinama.

Jedan od tih heroja je Viktor Božić iz Rume. Viktor je poznat po tome što besplatno cepa drva za svoje sugrađane. U poslednje četiri godine, iscepao je 1.615 metara drva za 199 adresa u svom kraju, ne tražeći nikakvu naknadu.

Osim cepanja drva, nudi i besplatnu pomoć oko bilo kakvog fizičkog posla. Njegovi oglasi sa brojem telefona omogućavaju ljudima da ga pozovu, a on dolazi i pomaže.

Viktor je takođe prihvatio poziv grupe „Budi human – humanitarne licitacije“ da se priključi besplatnoj pomoći bolesnoj deci. Cepao je drva za 52 pojedinca kojima je bio neophodan novac za lečenje. Njegov humanitarni rad ne samo da pruža konkretnu pomoć, već i podiže svest među mladima o važnosti nesebičnog delovanja.

„Tri musketara“ – Viktor Božić, Goran i Filip

Viktor Božić iz Rume, poznat po svom nesebičnom angažmanu u pomoći zajednici, nije sam u svojoj misiji humanosti. Pre oko godinu dana, pridružio mu se Goran, a Filip se uključio pre samo dva meseca. Ova trojica mladića zajedno su postali poznati kao „tri musketara“ lokalne humanitarne akcije, posvećeni pomoći starijim sugrađanima i bolesnoj deci.

„Dvojica mladih ljudi, Goran i Filip, obojica su vernici i obojica tragaju za duhovnim smislom isto kao i ja. Jako mi je bitno da imamo slična mišljenja i da imamo iste teme u toku cepanja drva. Doduše slušamo drugačiju muziku dok radimo (smeh), ali u svakom slučaju su momci za primer. Jako su vredni i radni i dosta mi olakšavaju posao. Zajedno se držimo, to nam prija, to nam godi, to nam daje snagu,“ tvrdi Viktor.

Viktor je izračunao da bi na poslovima koje nije naplatio, već uradio besplatno u humanitarne svrhe, zaradio 13.500 evra. Ovaj novac je otišao u humanitarne ruke, dok je on nastavio da zasukuje rukave kako bi pomogao onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Viktor je na svom profilu izrazio zahvalnost svim građanima i obećao da će nastaviti da uzvraća dobrim delima. Njihov rad je jednostavan, ali efektan: ljudi objave njegov zanat na društvenim mrežama, organizuje se licitacija, a Viktor odlazi na tačnu adresu i cepa drva. Osoba koja ponudi najviše, uplati novac za bolesno dete, a Viktor nastavlja svoj nesebičan rad.

Viktor Božić veruje da svojim radom pomaže ne samo konkretnim ljudima, već i podiže moral i osećaj zajedništva. Njegova posvećenost humanitarnom radu izmamila je osmehe mnogima, a njegov primer inspirisao je druge da mu se pridruže.

Svako ko želi da ga angažuje u humanitarnoj akciji neka ga kontaktira na broj 0658595885.