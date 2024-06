STIGAO TOPLOTNI TALAS IZ AFRIKE! UPALJENI SVI ALARMI, OGLASIO SE RHMZ: Pik se očekuje ovog datuma, temperatura i do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod uz upozorenje da je to početak toplotnog talasa na čijem će vrhuncu u petak i subotu temperatura biti od 35 do 40 stepeni.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će danas biti od 14 do 21 stepena, a najviša od 32 do 35 stepeni.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo uz slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti od 18 do 21 stepen, a najviša oko 33 stepena.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Najnovije upozorenje

Nalazimo se na početku perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području. Vrednosti maksimalnih temperatura po danima:

- danas (18.06.) od 32 do 35 - sreda (19.06.) od 35 do 37 - četvrtak (20.06.) od 33 na severu do 39 na jugu i istoku Srbije U petak i subotu (21 - 22.06.) pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni.

foto: Pritnscreen/RHMZ

U subotu posle podne na severu i zapadu, a u nedelјu (23.06.) i u ostalim krajevima pad temperature i povratak na vrednosti u intervalu od 28 do 34 stepena.

Upaljen meteo alarm

U jugoistočnoj Srbiji i na prostoru KiM danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, dok je u ostalim delovima upaljeno žuto upozorenje. Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

foto: Pritnscreen/RHMZ

UV indeks zračenja

U nekim delovima Srbije danas će biti vrlo visok stepen UV zračenja, pokazuje prognoza ovog indeksa RHMZ.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Bitno je da ne izlazite napolje kad je sunce najjače, od 11 do 15 časova.

Ako baš morate da izađete, držite se hlada, zaštite se svetlom garderobom koja neće dodatno ugrejati organizam, ali i zaštite glavu kačketom ili šeširom.

Preporuka je da se nosi svetla, pamučna odeća, a nikako sintetika, koja zaustavlja znojenje, a ono je veoma dragoceno za rashlađivanje organizma, saveti su lekara