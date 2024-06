NA OVIM GRČKIM PLAŽAMA LEŽALJKE MOŽETE DA DOBIJETE PRAKTIČNO BESPLATNO: Giros plus pivo ili sok samo 5€, a ovde su i ostale cene

Cena girosa ove sezone u Grčkoj na omiljenim letovalištima Srba kreće se od 3,5 do pet evra.

Mnogi naši turisti se uveliko raspituju za cene hrane i pića u marketima, ali i na plažama. Ono što sve zanima je koliko koštaju ležaljke i ostali neophodni rekviziti za plažu.

Na Instagram stranici nikana.gr pojavila se objava u kojoj se navodi da se u Platamonu ležaljke dobijaju besplatno uz poručeno piće.

- Sezona je i u Platamonu ranije počela. Na plažama ima dosta ljudi. Cena girosa je četiri evra, a ležaljke se i dalje dobijaju uz poručeno piće - navodi se u objavi - piše u objavi.

Takođe, minule sezone u Nei Poriju takođe su turisti na plažama mogli besplatno da dobiju komplet ležaljki uz poručenu kafu ili piće.

foto: Shutterstock

- Od ranih jutarnjih sati smo bili na plaži. Poručimo kafu i ceo dan možemo da ostanemo tu i da nas niko ne dira i da nam ne dosađuje da li ćemo da poručujemo još nešto. Platiš kafu tri evra i dobiješ dve ležaljke i suncobran. Mnogi kukaju na cene ležaljki, ali ima i ovakvih mesta gde ne moraš da je platiš - rekla je za Kurir M. S. koja je letovala u ovom mestu i ove godine ide ponovo upravo zbog toga.

Kurir je nedavno pisao i o cenama u Paraliji gde ove sezone giros sa caciki salatom košta od 3,5 evra (mali), srednji (normal) 4 evra, a veliki (xxl) iznosi 5 evra. Ukoliko hoćete dodatno pomfrit to će vas koštati 2 evra, a sok evro. U drugom lokalu veliki giros sa svinjetinom ili piletinom, košta 3,5 evra. Dok u nekima ima ponude u kojoj giros uz sok ili pivo košta 5 evra.

foto: Instagram/nikana.gr

Inače, u nekih grčkim objektima komplet ležaljki je u predsezoni koštao i do 20 evra, ali naravno to zavisi od mesta i lokala. Dnevno iznajmljivanje suncobrana iznosi od sedam do 12 evra, dok su prostirke nešto jeftinije i koštaju od 4,5 do sedam evra. Što se tiče dušeka na naduvavanje njihovo iznajmljivanje je skupo i kreće se od deset do 30 evra, dok peškiri stoje od 10 do 15 evra.

Bonus video:

07:29 ALEKSANDAR SENIČIĆ O LETOVANJU SRBA I NAJATRAKTIVNIJIM DESTINACIJAMA ZA LETOVANJE