AMERIČKI TREND ZALUDEO RODITELJE U SRBIJI: Za otkrivanje pola bebe prave gala žurke na bazenima, bacaju brdo para, a tu nije kraj

Budući roditelji u Srbiji u poslednje vreme sve češće organizuju gala proslave i žurke sa dosta zvanica povodom otkrivanja pola bebe što papreno košta.

Ovaj svetski trend stigao je nedavno i kod nas, zavladao među mladim mamama i tatama koji tim povodom priređuju luksuzne proslave kako bi i svojim prijateljima i rodbini otkrili pol bebe. Nije retkost da neki od njih organizuju i profesionalce za proslave kako bi sve delovalo savršeno i skupo počev od keteringa, pića, slatkog stola, muzike, dekoracije, balona, torti i lutki u kostimima bebe.

Neki od njih čak angažuju i profesionalce koji se bave organizacijom događaja kako bi sve bilo pod konac. Pojedini organizuju proslave u krugu porodice, dok ima i onih koji to proslave sa sve muzikom, hranom, dekoracijom, balonima, konfetama, tortama, svečanim odevnim kombinacijama...

Međutim, ima i onih roditelja koji smatraju da je ovaj trend preterivanje i samo povod da se pokaže koliko ko ima. Na društvenoj mreži X pokrenula se polemika o tome nakon što se pojavio video snimak gala proslave na bazenu koja, sudeći po dekoraciji, papreno košta!

- Je li samo meni preterano da se ovakvo ludilo od žurke pravi samo zbog toga da se sazna pol deteta - pisalo je u objavi ispod koje su se nizali komentari:

- Baš ludilo... Sinoć sam baš gledala neki snimak, pomislim nije zabava samo zbog toga, kad ono jeste... Ja sam mislila da je svadba, pa kao još i to samo neka je zdravo...

Pojedini smatraju da je to prilika, kako kažu, "da se pokaže stanje računa u banci".

- To prave dokoni ljudi jer im je dosadno i imaju pare za bacanje.. Meni se lično ne dopada nova moda dokonih ljudi - napisala je jedna korisnica i dodala:

- Moj komšija kada mu je bila trudna snaja rekao je neću ništa da znam dok se ne rodi živo i zdravo. I po meni to je to. Dug je vremenski period od kad se sazna pol, dok dođe do rođenja,a i svašta može još usput biti. Zato, hvala, ali neka hvala, kad se rodi, tad je razlog za veselje.

Mnogi smatraju i da je ovo ludost i što se tiče estetike sa lutkama.

- Američka kultura u Srbiji...

S druge strane ima i onih kojima se ovaj trend sviđa.

- Meni je ovo slatko ako možeš sebi da priuštiš što da ne! Živit je kratak uživati treba u njemu ako te ovo raduje uradiš to za svoj merak mene konkretno ne malo su mi ove bebe maskote debilne, ali ako njih raduje što da ne ja bih nešto intimnije i ne bih stavljalja na mreze .

