"TRETIRAO ME JE KAO ROBA I GOVORIO DA TREBA RAK DA ME POJEDE": Jeziva ispovest devojke koju je otac godinama maltretirao

Psihičko maltretiranje od strane bliske osobe može biti podjednako traumatično kao i fizičko zlostavljanje, a jedna Slavica je od svog rođenog oca doživela i jedno i drugo!

On ju je godinama tukao, vređao i ponižavao, a kako je izgledalo njeno odrastanje u takvoj bolesnoj atmosferi ona je ispričala u potresnom snimku koji je objavila na Tik Toku.

- Nije me udario, ali je vikao na mene jer sam ja za sve kriva - započela je ona svoju priču.

- Nije me udario, ali me je tukao do moje 13 godine. Nije me udario, ali je tukao moju majku pred mojim očima. Nije me udario, ali je govorio da me, kada nađem muža, neće trpeti i da će me tući. Nije me udario, ali tretirao me je kao roba, završavala sam njihove obaveze i radila po kući, čistila za njima i nikada nisam valjala - prisetila se Slavica jezive prošlosti:

- Nije me udario, ali mi je govorio da ne zna što sam rođena i da treba da se obesim ako ne znam šta da radim i da me rak pojede. Nije me udario, ali mi je govorio da sam k**** jer sam volela da se šminkam i to sam krila. Nije me udario, ali je govorio kako je trebalo više da me bije, kako će mene i moju majku vući po betonu da to svi vide.

- Nije me udario, ali me je psihički maltretirao do moje skoro 18. godine, terao moju majku da mi piše sve i svašta kada sam otišla. Nije me udario, ali je naterao malu devojčicu da odraste pre vremena... Raali je ostavio ožiljke i okidače, ali je govorio da sam luda, da ne zna što živim, ali ja nikada nisam bila dobra i ako sam radila, išla u školu i skoro sve radila po kući i stizala da završavam njihove obaveze - ispričala je ova nesrećna devojka i dodala:

- Branio mi je sve, imala sam svoj život za koji oni nisu znali...

Ova ispovest potresla je mnoge ljude koji su Slavici u komentarima slali reči podrške.

"Drži se, znam kako ti je", "Žao mi je, dušo, nadam se da si sada dobro", "Drži se, nisi sama", bile su samo neke od poruka koje su joj ljudi uputili.

- Nadam se da si dobro - bio je još jedan komentar na koji je Slavica odgovorila kratkom, ali rečenicom koja budi nadu: "Sada jesam".