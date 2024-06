KUPANJE NA SRPSKIM BAZENIMA KOŠTA OD 250 DINARA Na ovim mestima samo ulaz 1.890 dinara: Kupače šokirao novi biznis, naplaćuju ovo

Dnevno brčkanje na međugradskim bazenima u Srbiji za odrasle ove sezone košta od 250 dinara, za decu iznosi već od 100 dinara, dok najskuplja ulaznica u akva parkovima za odrasle ide i do 1.890 dinara!

Iako su gradski bazeni popularna mesta za letnje rashlađivanje, poslednjih godina, a naročito nakon korone, bazeni i akva-parkovi van gradske vreve, na periferiji, u varošicama i selima takođe su popularni, gde građani odlaze da potraže spas od užarenog asfalta.

Beograđani tokom tropskih letnjih dana mogu da se rashlade na Adi Ciganliji jer je 18. juna počela sezona. Neki prestonički bazeni letnju sezonu otvorili su sredinom meseca, dok će ostali početi sa radom najkasnije do 1. jula. Ulaznice na čak devet prestoničkih bazena su besplatne za sve građane uglavnom do 12 sati, a nakon toga ulaznica košta do 600 dinara za odrasle odnosno 300 dinara za decu.

Kurir je istraživao i kako stoje cene ulaznica na ostalim gradskim kupalištima te je među jeftinijima dnevno brčkanje na bazenu u Čačku i Subotici gde odrasli ulaz plaćaju 250 dinara. Deca u Subotici ulaznicu plaćaju od 150 dinara, dok je recimo u Nišu dečja ulaznica do sedam godina 100 dinara, a za stariju i penzionere samo 150 dinara.

Novosađani koji žele na bazen Spens za dnevnu ulaznicu treba da iskeširaju 350 dinara, dok je za decu do 12 godina 150 dinara. Kragujevčani ovog leta ulaz na gradski bazen treba da plate 400 dinara, dok će za učenike osnovnih i srednjih škola iznositi 300 dinara uz đačku knjižicu na uvid.

Besplatan ulaz na devet prestoničkih bazena Sportski centar Voždovac

Sportski centar "Olimp"

Sportski centar "Tašmajdan"

Sportsko-rekreativno-poslovni centar "25. maj - Milan Gale Muškatirović"

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Sportsko rekreativni centar "11 april" sportski centar Novi Beograd

Sportsko kulturni centar Obrenovac

Sportski Centar "Ljubomir Ivanović Gedža" Mladenovac

Sportsko-rekreativni centar „Kolubara" Lazarevac

Nadomak Novog Sada, na 120 kilometara od Beograda, nalaze se bazeni "Petrolend", na teritoriji opštine Bački Petrovac, gde karta za decu košta od 950 do 1.190 dinara, dok je za odrasle od 1.490 do 1.890 dinara.

Cenovnik Grad Ulaznica za odrasle Ulaznica za decu Valjevo, SRC Petnica 300 150

Niš, Čair 300 100 150

Novi Sad 350 250

Žitorađa 300 200

Kragujevac 400 300

Čačak 250 -

Subotica 250 150

Akva park Vrnjačke terme 1.500 1.000

Holivudlend 800-1.500

Petrolend 1.490-1.890 950-1.590

Iznosi su u dinarima

Ljubitelji akva-parka u beogradskom naselju Ledine mogu da se rashlade, ali to će ih skuplje koštati. Radnim danima karta za odrasle košta 1.200 dinara, dok je vikendom do 1.500 dinara.

Oprezno u vodu Vrebaju infekcije i plivačko uho Stručnjaci upozoravaju da uživanje na kupalištima nosi i određene rizike jer bazeni mogu da postanu izvori svakojakih zaraza ukoliko voda nije mikrobiološki ispravna. Neke od zaraza su infekcije uha, kože i oka, koje možemo dobiti ako se ne pridržavamo pravila i saveta. Lekari navode da je upala uha ili takozvano plivačko uho najčešća infekcija koja se dobija prilikom plivanja i ronjenja i ulaska vode u uho. Simptomi infekcije su natečeno uvo, bolno na dodir, a moguća je i pojava gnojenja. Leči se antibioticima i antimikoticima, a savetuje se da ne koristimo štapić za uvo jer može da dovede do još većeg proširenja infekcije.

Ljubitelji noćnog kupanja ovaj užitak košta isto toliko dok oni koji preferiraju kupanje u bazenima na krovu to zadovoljstvo će platiti 1.800 dinara. Interesantno je i da se naplaćuje iznajmljivanje peškira ukoliko ste zaboravili svoj, a to košta 250 dinara.

