KAKO TREBA DA ODRŽAVATE AUTOMOBIL U LETNJIM DANIMA? Zbog ovoga vozilo može da se zapali, na jednu stvar obratite pažnju

Za vožnju tokom leta vozači treba da imaju letnje gume, koje su prilagođenije visokim temperaturama i bezbednije za vožnju. Detaljan pregled vozila, stanje trapa, kočionog i upravljačkog mehanizma i stanje motora morate obaviti kod mehaničara u servisu, zato savetujemo da što pre zakažete termin kako biste bili sigurni da na put krećete s potpuno ispravnim vozilom, kaže za Kurir Saša Mitrović, head vertikale za auto-moto i nautiku na oglasniku Sasomange.rs.

Pošto se leti vozilo koristi u daleko većoj meri nego zimi, neophodno ga je detaljno pregledati, što možete uraditi i u sopstvenoj režiji ukoliko smatrate ste dovoljno iskusni.

- Vozači koji na more idu autom treba obavezno da ga detaljno prekontrolišu pred put. Njime upravljajte odmorni i sa češćim pauzama tokom vožnje, nikako na duži put ne krećite bolesni, a naročito ne pod temperaturom, i ponesite dosta tečnosti, jer postoje duže deonice na kojima nećete imati mogućnost da je kupite. Priprema za duga putovanja u sezoni godišnjih odmora podrazumeva temeljnu pripremu vozila, ali i nabavku svih stvari koje vam mogu zatrebati tokom puta. Suština same pripreme je izbeći bilo kakve nepredviđene okolnosti koje mogu uticati na putovanje, kao i učiniti sve što je neophodno da bi samo putovanje proteklo udobnije - savetuje Mitrović i dodaje:

foto: Kurir tv

- U zavisnosti od toga putujete li sami ili s porodicom i ljubimcem, potrebno je pripremiti sve ono što je neophodno za put. Spisak za putovanje s decom i ljubimcima je obavezan deo svake pripreme, kako biste bili spremni za svaku predviđenu i nepredviđenu situaciju. Nikako nemojte zaboraviti svoju malu putnu apoteku, u kojoj treba imati sve neophodne terapijske lekove koji su vam potrebni, ali i probiotik, sredstvo protiv insekata i sve ostalo što bi vam moglo biti neophodno u predviđenim i nepredviđenim okolnostima.

Mitrović upozorava da su najčešći uzroci zapaljenja vozila na putu kvarovi i dotrajalost električnih instalacija ili mehanički kvar.

foto: Zorana Jevtić

- U prvom slučaju uzrok može biti kratak spoj na elektroinstalacijama, neispravnost ili dotrajalost akumulatora, ili spoj na nekome od elektroagregata vozila (alternator, alnaser). Poslednjih godina primećeno je da je i curenje goriva čest uzrok zapaljenja vozila. Gorivo u tom slučaju dolazi do vrelih delova motora ili nezaštićenih delova elektroinstalacije, gde izbije varnica i ono se zapali. Iako ne postoji zakonska obaveza, vozačima se savetuje da imaju protivpožarni aparat u vozilu i da ga drže blizu sebe, a nikako u prtljažniku, jer tada možda neće biti u mogućnosti da dođu do njega u slučaju požara - naglašava Mitrović i dodaje da se analizom došlo do zaključka da je broj vozila s dizel-agregatom koja su se zapalila na putu daleko veći od broja vozila koja koriste benzin i plin kao pogonsko gorivo.

foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, vek trajanja vozila, njegova potpuna funkcionalnost i ispravnost za upotrebu produžava se isključivo njegovim redovnim održavanjem u skladu s preporukama proizvođača, redovnim i vanrednim pregledom kontrole ispravnosti, upotrebom kvalitetnog ulja i maziva, kvalitetnih filtera i aditiva, redovnom zamenom potrošnih rezervnih delova.

- Redovno kontrolišite nivo motornog, kočionog i servo ulja na vozilu i vršite zamene u intervalima po preporuci proizvođača, kontrolišite ispravnost i pritisak u pneumaticima svakog meseca i rotirajte ih po potrebi kako bi se ravnomerno trošili, jer je potrošnja prednjih pneumatika skoro uvek veća od potrošnje zadnjih, kontrolišite bar jednom godišnje sistem oslanjanja vozila i kočioni sistem kako biste imali realan uvid u stanje i eventualnu zamenu komponenti koje ga sačinjavaju - kaže Mitrović, dodajući:

Ovo sami možete obaviti pregled stanja i količine fluida u vozilu (količina motornog i kočionog ulja, antifriza, tečnosti za čišćenje vetrobranskog stakla), kao i stanja metlica brisača

pregled stanja i funkcionalnosti klima-uređaja i polen-filtera

pregled stanja i kontrola pritiska u pneumaticima (prekontrolisati i rezervni pneumatik ukoliko ga imate ili ispravnost seta za reparaciju gume)

prekontrolisati sastav i stanje obavezne opreme vozila i dopuniti nešto po potrebi

- Kontrolišite stanje akumulatora barem dva puta godišnje, naročito što većina većina servisa tu uslugu ne naplaćuje. Redovan pregled stanja hladnjaka, kaiševa i creva na vozilu može vas poštedeti velikih troškova jer zamena tih komponenti nije skupa, a havarije na motoru mogu biti velike. Pregledajte karoseriju vozila, naročito nakon zimskog perioda, jer će se tada rđa najčešće pojaviti na njoj. Rđu odmah sanirajte kod majstora, jer ako je zapustite, brzo će se proširiti.

Bonus video:

03:45 OVO SU NAČINI KAKO DA ZAŠTITITE VAŠ AUTOMOBIL OD KRAĐE! Eksperti otkrili koje metode lopovi koriste: Evo šta OBAVEZNO DA URADITE