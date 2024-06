NAŠE DEVOJKE OTIŠLE U SAD DA RADE, PA OTKRILE ISTINU O TOJ ZEMLJI: "Gazda je čudan lik, ali WC šolja je kao svemirska letelica"

Ana i Kaja su devojke iz Srbije koje su, preko agencije koja pomaže studentima da nađu posao u Americi, otputovale u SAD i ispričale kako izgleda život u toj "obećanoj" zemlji!

Zanimljivo je da se njima još na samom početku putovanja desio peh, pa je jedna devojka iz Pariza morala da se vrati za Beograd. Dogodovštine sa ovog putovanja jedna od njih je ispričala u snimku koji je objavila na Tik Toku.

foto: Tik Tok Printscreen

- Evo, ovako, mi smo tek dva dana ovde i već nam se mnogo toga izdešavalo. Ana i ja smo trebale da idemo zajedno. Zajedno smo i letale do Pariza. Međutim, mi nismo shvatile da naša karta nije ista za Boston, i to smo skontale tek nakon što je Anin avion već odletao. Tako da se Ana vratila za Srbiju i onda sutradan opet putovala za Pariz, pa za Boston, dok sam ja putovala direktno za Boston - priča Kaja.

foto: Tik Tok Printscreen

Tu nije bio kraj malerima. Ne samo da je Ana morala da se vrati za Beograd, pa da ponovo "hvata" avion, već su joj negde na aerodromima izgubili i kofer. Međutim, sve ima svoje i pozitivne i negativne strane...

- Mi smo tu već dva dana, ona nema kofer. Devojka nema nikakve stvari. Međutim, pazite ovo, svaki dan za koji ne dobije kofer, ona dobije 50 dolara. Iskreno, ja ne bih htela da mi kofer uopšte dođe - našalila se Kaja.

Kaji put nije previše teško pao. U avionu se, kaže, dobijaju besplatne slušalice i ćebence i vreme se može prekratiti gledanjem filomova i serija.

- E sad, mi smo što se tiče smeštaja imali puno sreće. Živimo sa jednim čovekom i njegovim kerom i sa nama je još dva studenta koji nisu iz Srbije. To su dve devojke i jako su fine.

foto: Tik Tok Printscreen

Kuća je lepo sređena, kaže. Sve je automatizovamo, čak i toalet.

- Jako je fino sređeno, bukvalno je sve automatizovano. Imamo ovu WC šolju za koju ne znam ni šta sve radi. Bukvalno je kao svemirska letelica.

Mđeutim, što se posla tiče, još uvek nisu sigurne šta da misle:

- Još uvek nismo sigurne da li smo ubole bingo ili nismo, zato što je lik na poslu, iskreno, malo čudan. Međutim, mi smo bukvalno bila spremne da će se to desiti, tj. da neko neće valjati, bilo stanodavac bilo poslodavac.... Neko mora da zezne! Još uvek nismo radile, samo smo bile na intervjuu, tako da ćemo videti.

Iako su u SAD tek nekoliko dana već su našle i dodatni posao.

foto: Tik Tok Printscreen

- Ovde se družimo sa jednim dekom koji ima 99 godina. Treba da napuni sto godina uskoro, bio je čak i u ratu. On bukvalno živi preko puta nas i stvar je u tome da njemu uvek treba pomoć ako nečega. A kada mu pomognete, on vam plati, tako da smo mi danas čistile neki njegov podrumčić. Sutra ćemo ići da čupamo neki korov. On je jako fin. Pitao nas je koliko nas plaćaju na našem poslu i kada je čuo, rekao je: "Pa, dobro, i ja ću vas plaćati toliko".

foto: Tik Tok Printscreen

Devojke su rešile da se malo zabave i odu na kupanje, iako je okean tamo još uvek hladan.

foto: Tik Tok Printscreen

- Iako je 15 stepeni, ne možemo više da čekamo. Mi smo na Kejp Kodu (poluostrvo u Masačusetsu prim. aur) i iskreno sam mislila da će biti malo toplije, tako da sam bukvalno ponela sve letnje stvari, a baš je hladno. Međutim, rekli su nam da treba da sačekamo još nedelju, dve i onda će da bude baš toplo - ispričala je ona.

Podelile su slike sa plaže, ali i foke kako se brčka u moru:

foto: Tik Tok Printscreen

- Imaju i foke što je mnogo preslatko. Međutim, imaju i velike bele ajkule, srećom, ne na našem mestu.