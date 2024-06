ONA JE JEDINA DEVOJČICA KOJA IMA TRI VRSTE KOSE! Frizeri i lekari U ČUDU! Majka izjavila za Kurir: Iskreno, ne znam sta da radim

Mala Sofija iz Leskovca ima tri godine i već se izdvojila svojom specifičnošću. Kako saznajemo, ona je jedino dete koja ima tri tipa kose. Iz korena je na jednoj strani raste ravna kosa, na drugoj krupne lokne, a u jednom delu ima i sitne kovrdže.

Roditelji su to primetili nakon njenog prvog rođendana.

- Imala je najnormalniju, ravnu, bebeću kosu i došla je negde do ramena. I onda posle rođendana se tu pozadi oko potiljka javila jedna lokna. Mi smo mislili da je to od ležanja, da se to ućebala kosa i nismo tretirali ništa. Niti smo šišali, ništa nismo radili. Nakon toga smo na svakom pranju imali još jednu loknu i onda je to postepeno počelo da se širi - rekla je Sofijina majka.

Prema njenim rečima, Sofina kosa jeste zahtevna za stilizovanje, ali ne i za tretiranje.

- Mi kosu peremo najobičnim dečjim šamponom. Stavimo masku i regenerator čisto da bismo mogli da raščešljamo tu kosu. Ali nije nam teško da održavamo jer ne koristimo mnogo preparata i ne stilizujemo mnogo kosu. Iskreno ne znam šta trebam da joj radim. Kratili smo samo krajeve, nismo ni šišali kosu, da bi imala neku frizuru. Za sad je to tako kako je.

Konsultovali su se i sa frizerima koji kažu da do sada nisu videli ovakvu kosu, ali potražili su i mišljenje pedijatra.

- Jesmo pitali našeg pedijatra zašto je to tako i prosto smo dobili odgovor da je tako kako je i da nije videla sličan slučaj. Nismo se mnogo bavili time niti smo bili na nekim ispitivanjima. Isto tako ne smatram da je dete bolesno ili da ima bilo kakvih problema. Najnormalnije dete koje se najnormalnije ponaša, samo je njena kosa specifična.

U Sofinoj porodici niko nema sličnu kosu, ali veruju da je sada u toku procesu kovrdžanja.

- Suprug ima kovrdže, šiša se do duše kratko, ali ima kovrdže kad pusti kosu. Ima specifičnu kosu zato što raste na gore i izgleda kao žbun, ali nije izrazito kovrdžava, više je talasasta.

Mala Sofija voli svoju kosu, a pogotovo kada joj majka napravi omiljene kikice.

