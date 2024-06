ČOVEKU IZ SRBIJE TRAŽE 3.500 EVRA ZA POPRAVKU AUTA U GRČKOJ Opšta drama na letovanju: "Ne gasi do kuće, skini klemu i PREKRSTI SE"

Da letovanje neće uvek proći bez problema, koliko god unapred planirali, pokazuje slučaj jednog državljanina Srbije na moru u Grčkoj, koji je neposredno pre povratka u Srbiju uočio problem na svom automobilu.

On se obratio korisnicima Fejsbuk grupe "Grčka Info", opisavši problem sa kojim se susreo tokom letovanja u Grčkoj i tom prilikom zatražio je bilo kakvu vrstu pomoći ili saveta.

Naime, na njegovom automobilu marke Audi Q5 prve generacije, upaljen je Ad Blue sistem, te sija check engine lampica i stoji upozorenje da vozilo može da pređe još samo 10 kilometara.

"Potrebna nam je pomoć. Da li znate nekoga u Aleksandropolisu ili okolini ko bi mogao softverski da ugasi Ad Blue sistem na Audi Q5 prve generacije? Sutra popodne treba da napustimo smeštaj pa bi do tad morali da rešimo problem. Na autu sija check engine lampica i piše da može da pređe jos 10 km. U servisu su tražili 3.500 evra za popravku", glasi objava jednog državljanina iz Srbije.

Potom je usledilo more komentara ispod objave, u kojimasu korisnici podelili brojne savete, kako bi pomogli ovom čoveku.

"A zašto ne kupite i ne dodate Ad Blue jednostavno? Ja imam na autu, takođe me obaveštava još koliko kilometara može da pređe i samo dodam i lampica se ugasi", naveo je jedan korisnik.

Drugi je odgovorio: "Ukoliko postoji greška na sistemu, mozeš da dosipaš do sledeće godine, neće pomoći."

"Problem 'sipa a ne pokaže da je nasuo, a kad vozi smanjuje km' jako čest problem, mora neko softverski rešiti.", odgovorio je treći korisnik.

"Dodaj Ad Blue da ima i vozi", rekao je jedan, na šta je usledio odgovor: "Nije to do dodavanja. Problem je ili u senzoru ili u nekom čudu koje košta strava da se popravi."

"Sipaj AD blue i vozi se u krug 15 km. Ako stane auto, nema problema, tu si bar na parkingu. Ako ne stane posle 15, 20 km, onda verovatno neće stati uopšte, već je to neka sistemska poruka, samo da te naplaši da moraš u ovlašćeni servis", piše još jedan korisnik.

Pojedini korisnici savetovali su ga da pozove šlep službu, te istakli da je to najbezbednije i najjeftinije rešenje.

"Uzmete Osiguranje pomoć na putu koje je sada na akciji negde oko 6000 dinara i šlepate auto do kuće ili vašeg majstora i rešite problem", glasi jedan od komentara.

"Ništa tu ne pomaže, auto će se sam ugasiti, i samo šlep služba. Nisam baš siguran, ali mi dva drugara imala isti problem. Ne bih da vas plašim, ali ipak pokušajte", jedan je od komentara, ispod kojeg drugi korisnik navodi:

"Samo treba da vide neko ko može da im ugasi softverski i završen posao. Ja na kombiju isto rezervoar pun za ad blue, a pokazuje mi 20-30 km još imam samo da se ugasi ništa više".

"Ta greška što ti je upalio je da trži regeneraciju izduvnih gasova, a to može samo servis da uradi, auto neće stati ali će izgubiti snagu, moj iskren savet zovi majstora u Srbiji i vidi šta ti predlaže srećno da se vratite kući", nižu se komentari korisnika.

"Nemoj da gasiš auto do Srbije"

Među komentarima najviše su se izdvojili oni u kojima su mu ljudi savetovali da ne gasi automobil dok ne stigne u Srbiju.

"Samo nek ti resetuju i dolij koliko možeš, pisaće ti opet još 2.400 km i možeš do kuće", "Ako odbroji km na 0 km nećeš moći da upališ auto dok se ne uradi reset preko dijagnostike, nemoj da gasiš auto do Srbije", "Ako možeš ne gasi auto ...jer neće da ti da da upališ...tako da samo gas i do kuće", "Druže, najbolje sipaj i ne gasi auto do Srbije ,a i do kuće možeš da dovezeš da ne gasiš motor", "Probaj skini kleme minut pa vrati ko zna vredi pokušati, ako ništa nemoj ga slučajno gasiti jer kad ga ugasiš sa 0 km neće hteti da upali, a u vožnji ti neće ugasiti sam auto nikako", navode pojedini korisnici.

"Skini klemu sa akumulatora, prekrsti se"

"Je l' probao neko nešto jednostavnije? Recimo da skine klemu sa akumulatora,sačeka 10 minuta, prekrsti se, vrati klemu na akumulator, da kontakt i nada se najboljem", navodi jedan korisnik.

"Nije to tako jednostavno, ne dozvoli da ti razni priučeni majstori čačkaju po softveru, mogu veću štetu da naprave. Proveri sa nekim ko radi taj tip vozila, kod Mercedesa kada izbaci takvu poruku kada odbroji kilometre više nema paljenja ali auto ide sve dok ga ne ugasiš", upozorio ga je jedan korisnik.