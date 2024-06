11. ŠEKSPIR FESTIVAL: BOGOJAVLJENSKA NOĆ, ROMEO I JULIJA, SAN LETNJE NOĆI I HAMLET NA POZORNICI VILE STANKOVIĆ

Jedinstveni Šekspir festival, koji od 2014. godine publici predstavlja savremene svetske produkcije Šekspirovih dela, i ove godine se održava uz podršku UNIQA osiguranja.

Od 4. do 7. jula, publici će se na glavnoj festivalskoj sceni, u autentičnom ambijentu rezidencije Vila Stanković, predstaviti pozorišta iz Velike Britanije, Italije i Srbije.

Festival će otvoriti “Bogojavljenska noć” u režiji Ivana Vanje Alača.

Nakon uspešne prošlogodišnje premijere, usled velikog interesovanja publike, mlada i energična ekipa „Bogojavljenske noći“ ponovo će nasmejati publiku duhovitim zapletima u ovoj poznatoj komediji zabune.

Predstava je nastala kao rezultat saradnje Šekspir festivala, Pozorišta mladih i Akademije umetnosti Novi Sad u okviru nove festivalske inicijative – programa MOJ PRVI ŠEKSPIR, koji mladim autorima omogućava da se prvi put sretnu sa Šekspirovim delom na profesionalan način.

Drugog festivalskog dana publiku će dočekati londonski Flute Theatre, koji će po prvi put na Šekspir festivalu izvesti najčuveniju šekspirovu komediju : “San letnje noći”. Sedam izvođača igraju sve likove u komadu sa muzikom koja se izvodi uživo na sceni.

Za sve ljubitelje plesnog pozorišta namenjena je predstava „Romeo i Julija: Poslednji sati“ u izvođenju međunardno poznate ImPerfect Dancers Company. „Romeo i Julija: Poslednji sati“ je energična plesna predstava u kojoj se kroz pokret i muziku istražuju najsuptilnije emocije Šekspirovog čuvenog dela. Najveća ljubavna priča svih vremena je pred publikom Šekspir festivala 6. jula.

Letnje izdanje Šekspir festivala zatvoriće komad “Hamlet Double Bill” itallijanske trupe La Ribalta Teatro, dvojezični (italijanski i engleski) spoj komedije i tragedije između likova grobara i glumaca Šeksiprovog Hamleta. Ova predstava je pobednik velikog međunarodnog projekta Evropske mreže Šekspir festivala ShakeSPHERE 2023/2024.

Kao i prošle godine, deo programa festivala planiran je za jesen i prostor Srpskog narodnog pozorišta.

U realizaciju ovoga dela programa Šekspir festival ulazi sa novim partnerom – INFANT festivalom.

Najavljen je i zanimljiv prateći program festivala.

Inkluzivni programi koji svet pozorišta približavaju specifičnim društvenim grupama tradicija su Šekspir festivala. Ove godine, “San letnje noći” Flute Theatre nakon predstavljanja tradicionalnoj festivalskoj publici u Vili Stanković 5. jula, imaće posebno izvođenje predstave prilagođene osobama sa autizmom.

O ideji i programu 10. Šekspir festivala govorili su njegovi selektori, reditelji Nikita Milivojević i Boris Liješević.

Govoreći o sloganu festivala Nikita Milivojević je između ostalog rekao :

“Kao i svake godine slogan ovogodišnjeg festivala je u nekom od Šekspirovih komada. Ovoga puta to je čuvena komedija „Kako vam drago“.

U njoj jedan od glavnih junaka , “Melanholični Žak“, sumirajući utiske o svetu oko sebe, kaže : „Ah što luda nisam ja!“.

Luda uvek ima posebno mesto u Šekspirovim komadima. Pored toga što nas zabavlja on jedini ima privilegiju da priča šta god mu padne na pamet. On je u stvari neka vrsta „mudraca“, koji se samo krije iza svoje ludosti. Čini se da tako lakše podnosi ludost sveta u kojem živi . A svet je od Šekspira do danas izgleda ostao manje-više isti . U njemu je uvek bilo mnogo više ludosti nego razuma. Razum je samo vremenom postao „ludilo jačeg“, a Luda od sporedne dobio glavnu ulogu.

Zato je ovogodišnji Šekspir festival u znaku komedije - i Lude.

Boris Liješević je govorio o pratećem programu ove godine koji će biti u okvirima književne delatnosti.

U novembru se planira promocija knjige “MOJ ŠEKSPIR: Rediteljsko putovanje kroz Prvi folio (My Shakespeare: A Director’s Journey through the First Folio)” koja prikazuje lični i profesionalni put Grega Dorana, umetničkog direktora Royal Shakespeare Company od 2012. do 2022.

Tokom svoje slavne karijere, Doran je režirao ili producirao sve drame u okviru Šekspirovog Prvog folija. Više o knjizi Grega Dorana, govorila je i Nataša Đukić, magistarka pozorišnog dizajna i prevodilac engleskog jezika. Pored toga u planu festivala je i izdavanje monografije “Šekspir festival: Prvih 10 godina”.

Ispred institucija koje pružaju podršku Šekspir festivalu govorili su Dragan Traparić , u ime pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Sonja Marić, direktorka Brenda i komunikacija UNIQA osiguranja.

“Izuzetno nam je drago što će UNIQA osiguranje po 11. put igrati sa Šekspir festivalom na sceni Vile Stanković. Broj 11 za sve nas je simboličan, jer to znači da već smo ušli u drugu zajedničku deceniju saradnje, prožete partnerstvom i prijateljstvom. Kao kompanija kojoj je podrška kulturi jedna od važnih odrednica društveno odgovornog poslovanja, drago nam je što doprinosimo da festival uz nas raste iz godine u godinu, donoseći nam svaki put najbolje predstave iz domaće i svetske produkcije. Šekspir je i dalje svima nama inspiracija, a ove godine će svi ljubitelji pozorišne umetnosti ponovo uživati u vanvremenskim delima najvećeg dramskog stvaraoca, onako kako smo navikli - pod vedrim nebom.

Ovogodišnji vizualni identitet festivala podstiče gledaoce da razmisle šta simbolizuju suze na liku Šekspira - mislim da će sigurno suze biti izazvane smehom, jer su ove godine na repertoaru čak 3 komedije”, izjavila je Sonja Marić, direktorka Brenda i komunikacija UNIQA osiguranja.

Ulaznice za 11. Šekspir festival mogu se kupiti od 19. juna na svim Tickets prodajnim mestima, kao i online putem stranice www.tickets.rs.

Šekspir festival je član Evropske mreže Šekspir festival i dobitnik priznanja Pokrajinske vlade „Najbolje iz Vojvodine 2022 - 2024“ kao jedna od najznačajnijih pokrajinskih manifestacija sa aspekta međunarodne promocije Vojvodine i Srbije.

Osmišljen kako bi izvođenjem predstava pod vedrim nebom na autentičan način dočarao vreme i negovao uspomenu na najvećeg svetskog dramskog stvaraoca, Šekspir festival se od početka održava uz podršku Pokrajinske vlade, Opštine Inđija, Ministarstva kulture, Grada Novog Sada, UNIQA osiguranja. Osnivanje Šekspir festivala u Srbiji inicirao je reditelj Nikita Milivojević nakon premijere njegove predstave „Henri VI” u čuvenom Glob teatru u Londonu maja 2012. godine. Pored želje da nam otkrije Šekspira

na nov način, Nikita Milivojević je bio vođen idejom da se državna rezidencija, Vila Stanković - izuzetan prostor zatvoren za javnost u Srbiji, učini atraktivnim kulturno-turističkim mestom.

