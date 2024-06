U 6 SATI VEĆ IZMERENO 23 STEPENA! Upaljen CRVENI METEO ALARM, RHMZ izdao upozorenje zbog vrućina: U ovom gradu je najtoplije

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće u većem delu slab, promenljiv, samo u Vojvodini slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 22, a najviša od 35 do 38 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZS

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura biće od 19 stepeni do 22, a najviša oko 37 stepeni.

Već u 6 sati izmereno više od 20 stepeni

Prema merenjima RHMZ jutros je najtoplije bilo u Beogradu gde je izmereno 23 stepena, potom u Novom Sadu i Zrenjaninu gde je u šest sati bilo 21 stepen.

foto: Printscreen/RHMZS

Upozorenje na izražen toplotni talas

Nalazimo se na početku perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području. Vrednosti maksimalnih temperatura po danima:

- danas od 35 do 38 stepeni - četvrtak od 33 na severozapadu do 39 stepeni na jugu i istoku Srbije U petak i subotu pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni.

U subotu posle podne na severu i zapadu, a u nedelјu i u ostalim krajevima pad temperature i povratak na vrednosti u intervalu od 28 do 34 stepena.

foto: Printscreen/RHMZS

Upaljen crveni meteo alarm

Crveni meteo alarm danas je na snazi u jugoistočnoj Srbiji zbog ekstremno visokih temperatura. Ovo upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

foto: Printscreen/RHMZS

U ostalim delovima Srbije na snazi je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura.

